İtalya'da son formül açık hava sineması

Çin'den sonra corona virüsün etkilerinin en ağır şekilde görüldüğü İtalya'da sokağa çıkamayan halk, hayata pencere ve balkonlardan tutunuyor. Romalıların son formülü açık hava sineması oldu. (Fotoğraflar: AFP)
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19.03.2020 - 10:39
Corona virüs salgınının şiddetini artırdığı Avrupa ülkelerinde karantinada yaşayan insanlar hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Pencerelerden şarkı söyleyerek ve konser vererek moral bulmaya çalışan hatta balkonlarda egzersiz yapan İtalyanlar sosyal etkileşim formüllerine bir yenisini daha ekledi.
Sosyal faaliyetlerin yasaklandığı ülkede binaların cepheleri açık hava gece sineması olarak kullanılmaya başlandı.
Romalılar için önceki gece binalarda sinema keyfi vardı.
Mahalle sakinlerin film izlemek için camlarda buluştu. O anlar sosyal medyaya böyle yansıdı...
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