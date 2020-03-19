İtalya'da son formül açık hava sineması

Corona virüs salgınının şiddetini artırdığı Avrupa ülkelerinde karantinada yaşayan insanlar hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Pencerelerden şarkı söyleyerek ve konser vererek moral bulmaya çalışan hatta balkonlarda egzersiz yapan İtalyanlar sosyal etkileşim formüllerine bir yenisini daha ekledi.