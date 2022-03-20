İzmir Devlet Tiyatrosu 'Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları'nı müzikli oyunla anlatıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 20.03.2022 - 13:37
Güzelliği dillere destan olan ve aşkına kavuşamayan Şerbet Hanım'ın memleketin dört bir yanından gelen talipleri ile yaşadığı mücadeleyi aktaran oyun, 20. yüzyılın ilk yıllarında İstanbul'un renkli dünyasını da yansıtıyor.
Şerbet Hanım'ı Nagehan Yazıcı, kardeşi Agah Bey'i Sezer Akçe'nin canlandırdığı oyunda, farklı yörelerden gelen insanları anlatan geniş bir tiyatrocu ekip yer alıyor.
Oyuna 10 kişilik müzisyen ekip de eşlik ediyor.
Dekor tasarımını Hasan Yavuz, kostüm tasarımını Yıldız Köse, ışık tasarımını Yakup Çartık'ın üstlendiği oyunun müzikleri Kemal Alpan'a, koreografisi Ayda Tuna'ya ait.
Oyunun yönetmenliğini üstlenen Levent Ulukut, yazar Umut Azdal'ın Devlet Tiyatrolarındaki ilk eserini müzik ve komediyle seyirciye sunduklarını söyledi.
Ulukut, "Şerbet Hanım'ın gönlündeki kişi, sefirlik görevi ile Mısır'a gitmiş. Bir daha aşkıyla hiç görüşememiş. Güzelliğini duyan talipler evlilik teklifleriyle gelse de o elinin tersiyle itmiş. Bir kadının aşkına olan tutkusunu yaşatıyor ve hiç kimseye taviz vermiyor" dedi.
Ulukut, corona virüs salgını ve savaşlar nedeniyle zor günler geçiren insanları müzikli oyunla güldürmek istediklerini, seyircilerden de güzel tepkiler aldıklarını belirtti.
Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nden sonra oyunu Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde sergileyeceklerini söyleyen Ulukut, "Oyunumuzun çok başarılı olacağına inanıyorum. Seyircilerden çok güzel tepkiler aldık. Biletlerin tükenmesi ve seyircimizin bize teşekkür etmesi, en büyük mükafat. Turnelerimiz olacak, oyunu herkesin görmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.