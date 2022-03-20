İzmir Devlet Tiyatrosu 'Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları'nı müzikli oyunla anlatıyor

AŞKINI UNUTMAYAN BİR KADININ HİKAYESİ

Ulukut, "Şerbet Hanım'ın gönlündeki kişi, sefirlik görevi ile Mısır'a gitmiş. Bir daha aşkıyla hiç görüşememiş. Güzelliğini duyan talipler evlilik teklifleriyle gelse de o elinin tersiyle itmiş. Bir kadının aşkına olan tutkusunu yaşatıyor ve hiç kimseye taviz vermiyor" dedi.