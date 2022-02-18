İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor

İzmir'in Dikili ilçesinde 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın ‘avcılık toplayıcılık’ döneminden Roma Dönemi'ne kadar kullanıldığı tespit edildi. Batı Anadolu'daki ilk insan izlerinin bulunduğu mağara tarihsel bir keşif değeri taşıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 14:42

İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 1

’in Dikili ilçesindeki Ballı Kaya mevkisinde, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden bilim insanları ile yabancı arkeologların keşfettiği mağara 14 bin yıl öncesine kapı araladı.

İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 2

Kurtarma kazılarının 2021 yılı sonbahar aylarında yapıldığı ‘anıtsal mağarada’ bulunan Geç Yontma Taş Devri'ne ait insan kemikleri ve aletler koruma altına alındı.

İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 3

BULUNTULAR 14 BİN YIL ÖNCESİNE AİT

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yapılan Karbon 14 ile yaş tayini analizinde, buluntuların yaklaşık 14 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.

İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 4

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bergama Müze Müdürlüğü, Ankara, Celal Bayar ve Sinop üniversitelerinden akademisyenler ve Alman Arkeoloji Enstitüsü uzmanları ‘Batı Anadolu'daki en eski insan izleri’ olarak değerlendirilen buluntulara ilişkin ilk çalışmalarını yaptı.

İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 5

Anıtsal özelliğe sahip mağaranın insanlığın avcılık toplayıcılık döneminden itibaren mevsimsel olarak kullanım gördüğü, bu kullanımın da Roma Dönemi'ne kadar kesintisiz sürdüğü belirlendi.

İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 6

Bulunan aletlerden mağaranın Epipaleolitik dönemde ‘üretim alanı’ olarak kullanılmış olabileceği, daha sonra da Kibele adanmış bir kült merkezi olarak ziyaret edildiği tahmin ediliyor.

İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 7

BATI ANADOLU İÇİN TARİHSEL KEŞİF

Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, kolektif bir çalışmayla Batı Anadolu'daki ilk insan izlerinin bulunduğu bir mağaraya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu keşfin tüm arkeoloji dünyasını heyecanlandırdığını söyledi.

İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 8

Ustura, 2020 yılında Ballı Kaya bölgesinde kaçak kazı yapıldığını tespit ettiklerini ve alanda temizlik çalışması başlattıklarını kaydederek, "Arkeolojik veriler bize buranın çok daha erken tarihte kullanıldığını gösterdi. Bölgede kurtarma kazısı yaptık" dedi.

İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 9

Anadolu'nun farklı noktalarında Neolitik Dönem'e ait buluntu yerlerine rastlandığını hatırlatan Ustura, "Batı Anadolu'da ilk kez 14 bin yıl önce yani Geç Yontma Taş Devri'ne ait çok önemli bir kullanım alanı bizi karşıladı” diye konuştu.

İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 10

KUTSAL GEÇİCİ KULLANIM ALANI

Ustura, anıtsal özelliğe sahip mağaranın kullanım şekline ilişkin şunları söyledi:

"Kutsal mağara olarak kullanılmış. Geç Yontma Taş Dönemi'nde geçici süreli kullanımı daha yoğun. Çakmak taşlarının, yongalama aletlerinin üretimi de kısmen yapılmış. Avcılık toplayıcılık döneminde av mevsimlerinde kullanıldığını gösteriyor. Mağara kullanımının 14 bin yıl öncesiyle sınırlı kalmadığını, Roma Dönemi'ne kadar bölgenin terk edilmediğini tespit ettik” şeklinde konuştu.

İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 11

Çok sayıda çakmak taşının koruma altına alındığını aktaran Ustura, 14 bin yıl önce insanlar için bölgenin güzergah alanı ve çekim merkezi olduğunu belirtti.

İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 12

Ustura, anıtsal mağaranın insanlar için bir iletişim kurma alanı olabileceğine de dikkati çekerek, "Kısa süreli bir gezi alanı diyebiliriz. Konumu, coğrafyası o dönem yaşayanlar için çok güzel, çekici bir alan olduğunu kanıtlıyor” dedi.

İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 13

İşte diğer kareler...

İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 14
İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 15
İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 16
İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 17
İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor - 18

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