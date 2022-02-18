İzmir'de 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın sırrı çözülüyor

Ustura, anıtsal mağaranın insanlar için bir iletişim kurma alanı olabileceğine de dikkati çekerek, "Kısa süreli bir gezi alanı diyebiliriz. Konumu, coğrafyası o dönem yaşayanlar için çok güzel, çekici bir alan olduğunu kanıtlıyor” dedi.