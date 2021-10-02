İzmir'de perde açıldı ve 70 yıllık hasret bitti

İzmir Şehir Tiyatrosu 70 yıl aradan sonra, İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi’nde Azizname oyunuyla perdelerini açtı.

İHA 02.10.2021 - 13:30

İzmir'de perde açıldı ve 70 yıllık hasret bitti - 1

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir kültür kenti haline getirme vizyonu doğrultusunda kurulan İzmir Şehir Tiyatrosu, 70 yıl sonra İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi’nde Azizname oyunuyla perdeleri açtı.

İzmir'de perde açıldı ve 70 yıllık hasret bitti - 2

"TİYATRO İYİ Kİ VAR"

Tunç Soyer, büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, “Perde hiç kapanmasın ve iyi ki tiyatro var” dedi.

İzmir'de perde açıldı ve 70 yıllık hasret bitti - 3
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten’in Aziz Nesin öykülerinden uyarlayıp yönettiği Azizname'nin galasında konuşan Başkan Tunç Soyer, “İnsanın içi içine sığmaz; öyle bir duygu yaşıyorum. Bu tarihi binada 70 yılda bir olan bir şeyi bugün birlikte yaşıyoruz” dedi.
İzmir'de perde açıldı ve 70 yıllık hasret bitti - 4

“TİYATRO YAŞAMI DAHA İYİ İDRAK ETME FIRSATI SUNAR”

Soyer, açılış konuşmasında uygarlık ve sanatın kardeş sözcükler olduğunu belirterek, “Uygarlık olmadan sanat, sanat olmadan da uygarlık gelişim gösteremez. Uygarlık tarihinin en eski ve köklü sanat dallarından biri olan tiyatro bize yaşamı daha iyi anlama fırsatı sunar" diye konuştu.

İzmir'de perde açıldı ve 70 yıllık hasret bitti - 5

Soyer, "Binlerce yıldır sanat uygarlığının doğduğu ve geliştiği bir kültür kavşağında yaşıyoruz. İzmir, geçmişiyle gururlandıran bir dünya şehridir. Şimdi bu gururu 70 yıldır özlemini çektiğimiz Şehir Tiyatrosu’nun kapılarını yeniden açarak taçlandırıyoruz" dedi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER