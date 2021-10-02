İzmir'de perde açıldı ve 70 yıllık hasret bitti

İHA 02.10.2021 - 13:30
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir kültür kenti haline getirme vizyonu doğrultusunda kurulan İzmir Şehir Tiyatrosu, 70 yıl sonra İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi’nde Azizname oyunuyla perdeleri açtı.
Tunç Soyer, büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, “Perde hiç kapanmasın ve iyi ki tiyatro var” dedi.
Soyer, açılış konuşmasında uygarlık ve sanatın kardeş sözcükler olduğunu belirterek, “Uygarlık olmadan sanat, sanat olmadan da uygarlık gelişim gösteremez. Uygarlık tarihinin en eski ve köklü sanat dallarından biri olan tiyatro bize yaşamı daha iyi anlama fırsatı sunar" diye konuştu.
Soyer, "Binlerce yıldır sanat uygarlığının doğduğu ve geliştiği bir kültür kavşağında yaşıyoruz. İzmir, geçmişiyle gururlandıran bir dünya şehridir. Şimdi bu gururu 70 yıldır özlemini çektiğimiz Şehir Tiyatrosu’nun kapılarını yeniden açarak taçlandırıyoruz" dedi.