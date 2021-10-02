İzmir'de perde açıldı ve 70 yıllık hasret bitti

“TİYATRO YAŞAMI DAHA İYİ İDRAK ETME FIRSATI SUNAR”

Soyer, açılış konuşmasında uygarlık ve sanatın kardeş sözcükler olduğunu belirterek, “Uygarlık olmadan sanat, sanat olmadan da uygarlık gelişim gösteremez. Uygarlık tarihinin en eski ve köklü sanat dallarından biri olan tiyatro bize yaşamı daha iyi anlama fırsatı sunar" diye konuştu.