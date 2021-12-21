Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe’nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe’nin cenazesi, Eyüpsultan Göktürk Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mersin’de bir program için bulunan Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe’nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe (42), kaldığı apartmanın 11. katının balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Cenazesi İstanbul'a getirilen Altunmeşe için bugün Eyüpsultan Göktürk Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine babası İzzet Altınmeşe, annesi Müzeyyen Altınmeşe, kardeşi Fırat Altunmeşe, iş ve sanat camiasından isimler, yakınları ve sevenleri katıldı. Okunan duaların ardından kılınan cenaze namazı sonrası Altunmeşe’nin cenazesi omuzlar eşliğinde cenaze aracına taşındı. Altunmeşe'nin cenazesi Göktürk Mezarlığı'na defnedildi. Şehir Tiyatrosu oyuncusu olan, en son 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Ali Murat Altunmeşe'nin 31 yaşındaki kardeşi Fırat Altunmeşe de tanınan bir oyuncu. Altunmeşe'nin ölüm haberinin ardından komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak şu ifadeyi kullanmıştı: \n"Ali Murat kardeşimizin acı haberini aldım. Çok üzüldüm. Altınmeşe ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Mekanı cennet olsun." Ali Murat Altunmeşe, İzzet Altınmeşe'nin büyük oğludur. Kardeşi Fırat Altunmeşe (31) de oyuncudur. 1979 doğumlu olan Altunmeşe'nin yer aldığı bazı filmler şöyle: Ali Baba ve 7 Cüceler (2015), Bir Don Juan Öldürmek (2014).\nAli Murat Altunmeşe son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yer aldı.