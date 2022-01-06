J.K. Rowling bu defa da antisemitizmle suçlanıyor

Haberler 06.01.2022 - 11:31
Harry Potter serisinin ilk filminin 20. yıl dönümüne özel olarak Hogwarts’a Dönüş yayınlanırken bir yandan da J.K. Rowling’e yönelik suçlamaların da ardı arkası kesilmiyor. Trans bireylerle ilgili ayrımcı açıklamaları nedeniyle tepki toplayan Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling'in büyülü evrende Yahudi düşmanlığı yaptığı iddia edildi.
ABD'li oyuncu ve sunucu Jon Stewart radyo programında, Rowling'in sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde yeraltı bankası Gringotts'u yöneten yaratıklar olan Goblinlerin, Yahudileri tasvir ettiğini öne sürdü.
Stewart, "Yapıttaki bankacı goblin karakterleri, Yahudilerin dünya hâkimiyeti için plan yaptığını iddia eden Siyon Liderlerinin Protokolleri adlı Yahudi karşıtı metindeki karikatürlere dayanıyor" dedi.
Kendisi de Yahudi olan Stewart, "Rowling, insanların ejderhalara binip baykuş besleyebildiği evreninde kahrolası yeraltı bankasını işletmek için Yahudileri seçti" diye konuştu.
Öte yandan, Rowling şu sıralarda tam anlamıyla ateş altında. İngiltere Essex'de sahne sanatları eğitimi veren Boswells Okulu, yurdunun Rowling olan adını yazarın trans bireyler hakkındaki ayrımcı açıklamaları nedeniyle değiştirdi.
1 Ocak'ta yayımlanan, oyuncu kadrosu ve yönetmenlerin röportajlarının yer aldığı Harry Potter: Hogwarts'a Dönüş adlı özel bölümde de Rowling'e yer verilmeyip, sadece eski bir röportajının eklenmesi film ekibinin yazara tepkili olduğunu gösterdi. Bir saatten uzun süren bölümde seriyi yaratan yazarın adının sadece 10 kez anılması da dikkat çekti.
Harry Potter serisindeki Gringotts'u yöneten Goblinlerin filmden fotoğrafları...