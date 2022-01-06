J.K. Rowling bu defa da antisemitizmle suçlanıyor

Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling transfobik olarak adlandırıldıktan sonra şimdi de Yahudi karşıtı olduğu iddialarıyla karşı karşıya. Seride Goblinleri tasvir ettiği için Rowling, antisemitizmle suçlanıyor.

Haberler 06.01.2022 - 11:31

J.K. Rowling bu defa da antisemitizmle suçlanıyor - 1

Harry Potter serisinin ilk filminin 20. yıl dönümüne özel olarak Hogwarts’a Dönüş yayınlanırken bir yandan da J.K. Rowling’e yönelik suçlamaların da ardı arkası kesilmiyor. Trans bireylerle ilgili ayrımcı açıklamaları nedeniyle tepki toplayan Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling'in büyülü evrende Yahudi düşmanlığı yaptığı iddia edildi.

J.K. Rowling bu defa da antisemitizmle suçlanıyor - 2

ABD'li oyuncu ve sunucu Jon Stewart radyo programında, Rowling'in sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde yeraltı bankası Gringotts'u yöneten yaratıklar olan Goblinlerin, Yahudileri tasvir ettiğini öne sürdü.

J.K. Rowling bu defa da antisemitizmle suçlanıyor - 3

Stewart, "Yapıttaki bankacı goblin karakterleri, Yahudilerin dünya hâkimiyeti için plan yaptığını iddia eden Siyon Liderlerinin Protokolleri adlı Yahudi karşıtı metindeki karikatürlere dayanıyor" dedi.

J.K. Rowling bu defa da antisemitizmle suçlanıyor - 4

Kendisi de Yahudi olan Stewart, "Rowling, insanların ejderhalara binip baykuş besleyebildiği evreninde kahrolası yeraltı bankasını işletmek için Yahudileri seçti" diye konuştu.

J.K. Rowling bu defa da antisemitizmle suçlanıyor - 5

Öte yandan, Rowling şu sıralarda tam anlamıyla ateş altında. İngiltere Essex'de sahne sanatları eğitimi veren Boswells Okulu, yurdunun Rowling olan adını yazarın trans bireyler hakkındaki ayrımcı açıklamaları nedeniyle değiştirdi.

J.K. Rowling bu defa da antisemitizmle suçlanıyor - 6

1 Ocak'ta yayımlanan, oyuncu kadrosu ve yönetmenlerin röportajlarının yer aldığı Harry Potter: Hogwarts'a Dönüş adlı özel bölümde de Rowling'e yer verilmeyip, sadece eski bir röportajının eklenmesi film ekibinin yazara tepkili olduğunu gösterdi. Bir saatten uzun süren bölümde seriyi yaratan yazarın adının sadece 10 kez anılması da dikkat çekti.

J.K. Rowling bu defa da antisemitizmle suçlanıyor - 7

Harry Potter serisindeki Gringotts'u yöneten  Goblinlerin filmden fotoğrafları...

J.K. Rowling bu defa da antisemitizmle suçlanıyor - 8
J.K. Rowling bu defa da antisemitizmle suçlanıyor - 9
J.K. Rowling bu defa da antisemitizmle suçlanıyor - 10
J.K. Rowling bu defa da antisemitizmle suçlanıyor - 11

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