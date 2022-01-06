J.K. Rowling bu defa da antisemitizmle suçlanıyor

1 Ocak'ta yayımlanan, oyuncu kadrosu ve yönetmenlerin röportajlarının yer aldığı Harry Potter: Hogwarts'a Dönüş adlı özel bölümde de Rowling'e yer verilmeyip, sadece eski bir röportajının eklenmesi film ekibinin yazara tepkili olduğunu gösterdi. Bir saatten uzun süren bölümde seriyi yaratan yazarın adının sadece 10 kez anılması da dikkat çekti.