J.K. Rowling'e destek çıkan yazar Gillian Phillip işten çıkarıldı

İskoç yazar Gillian Phillip'in Harry Potter kitaplarının ünlü yazarı J.K. Rowling'i desteklediği için işine son verildi.

08.07.2020 - 11:42

J.K. Rowling'e destek çıkan yazar Gillian Phillip işten çıkarıldı - 1
İskoç yazar Gillian Phillip, Harry Potter kitaplarının ünlü yazarı J.K. Rowling'i trans aktivistlerle yaşadığı tartışmada desteklediği için birlikte çalıştığı ekipten çıkarıldı.


J.K. Rowling'e destek çıkan yazar Gillian Phillip işten çıkarıldı - 2
Hikaye yazarı Philip, Erin Hunter takma adıyla yayımlanan ve aralarında "Savaşçı Kediler" serisinin de bulunduğu çocuk ve gençlere yönelik çok satan fantastik kitaplar yazan bir grup kadın yazar arasındaydı. Philip, Twitter'dan #ISTANDWITHROWLING (Rowling'in yanındayım) etiketiyle Harry Potter'ın Britanyalı yazarına arka çıkmıştı.


J.K. Rowling'e destek çıkan yazar Gillian Phillip işten çıkarıldı - 3
Akabinde Philip'in çalıştığı Working Partners'a yazarın kovulması yönünde çok sayıda öfkeli tweet yazılmıştı.


J.K. Rowling'e destek çıkan yazar Gillian Phillip işten çıkarıldı - 4
Rowling geçen ay Twitter'dan paylaştığı bir yazıda yer alan "regl olan insanlar" tanımlamasını eleştirmiş ve neden bunun yerine "kadın" kelimesinin yazılmadığını sorgulamıştı.


J.K. Rowling'e destek çıkan yazar Gillian Phillip işten çıkarıldı - 5

Philip yaşananlar üzerine yaptığı sert açıklamada "Tacizci anonim Twitter trolü çetesi karşısında HarperCollins ve Working Partners'taki işlerimdeki sıkı çalışma ve profesyonel yaklaşımımın hiç bir önem taşımamasından dolayı hayal kırıklığı içindeyim. Kadın hakları ve onlara özgü alanlar konusundaki endişelerimin 'transfobi' olarak sunulması ve bunun eski iş verenlerimce de kabul edilmesi endişe verici" dedi. Yayınevi HarperCollins Birleşik Krallık ise Philip ile sözleşme yapmadıklarını, sözleşmelerinin Working Partners ile olduğu açıklamasını yapmakla yetindi.

(Fotoğraf: Gillian Phillip)

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