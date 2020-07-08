J.K. Rowling'e destek çıkan yazar Gillian Phillip işten çıkarıldı

Philip yaşananlar üzerine yaptığı sert açıklamada "Tacizci anonim Twitter trolü çetesi karşısında HarperCollins ve Working Partners'taki işlerimdeki sıkı çalışma ve profesyonel yaklaşımımın hiç bir önem taşımamasından dolayı hayal kırıklığı içindeyim. Kadın hakları ve onlara özgü alanlar konusundaki endişelerimin 'transfobi' olarak sunulması ve bunun eski iş verenlerimce de kabul edilmesi endişe verici" dedi. Yayınevi HarperCollins Birleşik Krallık ise Philip ile sözleşme yapmadıklarını, sözleşmelerinin Working Partners ile olduğu açıklamasını yapmakla yetindi.

(Fotoğraf: Gillian Phillip)