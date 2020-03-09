Jack Gleeson komedi dizisiyle ekranlara dönüyor

Game Of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde canlandırdığı Joffrey Baratheon karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Jack Gleeson ekranlara geri dönüyor. Eğitimi için kariyerine ara veren 27 yaşındaki oyuncu
komedi dizisi Out Of Her Mind'ın kadrosuna dahil oldu.
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09.03.2020 - 08:43
Dünya çapında izlenme rekorları kıran Game Of Thrones'ta (Taht Oyunları) kötü karakter Joffrey Baratheon'ı canlandırdıktan sonra eğitimine ağırlık vermek için oyunculuğa ara veren Jack Gleeson, ekranlara dönüyor.
27 yaşındaki oyuncunun; BBC'de yayınlanacak Out of Her Mind adlı dizinin kadrosuna katıldığı duyuruldu.
Senaryosunu komedyen ve oyuncu Sara Pascoe'nin üstlendiği komedi dizisinin ilk sezonu 6 bölüm sürecek. Gleeson'a dizide Juliet Stevenson, Cariad Lloyd ve rap şarkıcısı Scroobius Pip eşlik edecek.
Dizi, kalp kırıklığı, aile, hayatta kalma gibi konuları geleneksel sitkom yapısında ve egzantrik karakterler eşliğinde anlatacak.
Out Of Her Mind'ın kadrosunda Fiona Button (The Split), Adrian Edmondson (Summer Of Rockets), Navin Chowdhry (Doctor Foster), Sean Gilder (Poldark), Tom Stuart (Psychobitches), Jumayn Hunter (Attack The Block) ve Sheila Reid (Benidorm) gibi oyuncular da yer alıyor.
Dublin'deki Trinity College'da felsefe ve teoloji eğitimi alan Gleeson, Game Of Thrones'tan ayrıldıktan sonra aktörlük konusundaki fikirlerinin değişmeye başladığını ve artık oyunculuktan eskisi kadar zevk almadığını söylemişti.
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