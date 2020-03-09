Jack Gleeson komedi dizisiyle ekranlara dönüyor

Dizi, kalp kırıklığı, aile, hayatta kalma gibi konuları geleneksel sitkom yapısında ve egzantrik karakterler eşliğinde anlatacak.

Out Of Her Mind'ın kadrosunda Fiona Button (The Split), Adrian Edmondson (Summer Of Rockets), Navin Chowdhry (Doctor Foster), Sean Gilder (Poldark), Tom Stuart (Psychobitches), Jumayn Hunter (Attack The Block) ve Sheila Reid (Benidorm) gibi oyuncular da yer alıyor.