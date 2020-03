Jack Gleeson komedi dizisiyle ekranlara dönüyor

27 yaşındaki oyuncunun; BBC'de yayınlanacak Out of Her Mind adlı dizi nin kadrosuna katıldığı duyuruldu.

Out Of Her Mind'ın kadrosunda Fiona Button (The Split), Adrian Edmondson (Summer Of Rockets), Navin Chowdhry (Doctor Foster), Sean Gilder (Poldark), Tom Stuart (Psychobitches), Jumayn Hunter (Attack The Block) ve Sheila Reid (Benidorm) gibi oyuncular da yer alıyor.