James Bond filminde yapılmayan Dağ 2'de yapıldı (Star TV'de seyirciyle buluşuyor)

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan ve Alper Çağlar’ın yazıp yönettiği Dağ 2 filminin çekimlerinde kullanılan teknik ekipmanlar ve oyuncuların geçirdiği hazırlık süreçleri ile Türk sinemasındaki pek çok ilke imza atıldı. James Bond filminde bile kullanılmayan gerçek silahlar Dağ 2'de kullanıldı.

DHA 09.01.2020 - 10:10





ÖZEL OLARAK ÜRETİLDİ Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteğiyle çekilen filmde, gerçek mekanlar ve gerçek silahlar kullanıldı. “Fırtına Getiren” üyelerinin kullandıkları teçhizatın bir kısmı film için Türkiye'de özel olarak üretildi. Timin kullandığı kurşun geçirmez yelekler gerçeğine uygun ebatlarda tasarlandı ve üretimi gerçekleştirildi.

TANKLAR TIR İLE GETİRİLDİ Filmde özellikle final sahnesinde kullanılan tank, gece gündüz süren çalışmalarla üç ay içinde sıfırdan imal edildi. Çalışır duruma getirilen tank İstanbul'dan çekimlerinin yapıldığı Ankara-Beypazarı'na özel TIR ve vinçler yardımıyla getirildi.

SEKİZ AY İZİN BEKLEDİLER Filmde kullanılan silahların, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olmasına özellikle dikkat eden yönetmen Alper Çağlar, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) ürettiği ve yüzde 100 yerli "MPT-76 Milli Piyade Tüfeğini" kullanabilmek için, izin çalışmalarına 8 ay öncesinden başladı. Bu silahların çekimlerde güvenle kullanılabilmesi ve gerçeğe yakın görsel performans göstermesi için MKE, silahlarda özel bir modifikasyona gitti.

12 KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ Çekimler sırasında yaklaşık 7 bin manevra mermisi kullanılırken, çekimlerde kullanılan silah ve mühimmatın tamamına yakını Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından sağlandı. Filmde ayrıca Türk yapımı, gurur kaynağı gerçek BORA 12 keskin nişancı tüfeği ve gerçek bir UTS-15 shot gun da kullanıldı. Bir Sikorksy S70 askeri helikopterin uçurulduğu Dağ 2’de üç T-155 FIRTINA OBÜS’ü kullanıldı ve T-155'lerle manevra atışı gerçekleştirildi.

Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli ve Ahu Türkpençe’nin üstlendiği ve 2016 yılında vizyona giren Dağ 2,toplamda 3.6 milyon kişi tarafından izlendi. 'DAĞ 2' FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN