James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller)

Tüm dünyada yarım asırdır büyük bir beğeniyle izlenilen James Bond serisinin öne çıkan ilk yönü oyuncu seçimidir. Bu konuda büyük hassasiyet gösterilir ve birçok kriter üzerinden değerlendirme yapılır. Bond olacak kişi seçildikten sonra ikinci sırayı otomobiller alır. İşte James Bond serisinin 7 filmine damga vuran Aston Martin DB5 model araçtan 25 adet üreteceği açıklandı. 3.3 milyon strelinden (28.4 milyon lira) satılacak olan araçlar, birçok filmde neredeyse başrol oyuncusu kadar gördüğümüz otomobil modelleri akıllara getirdi. Onlar her ne kadar Oscar’a aday gösterilmeseler de markalarına hem tanınırlık hem de para kazandırıyorlar. Karşınızda sinema tarihinin ikonik arabaları...

James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 1
Aston Martin, 7 filme damga vuran James Bond’un otomobili Aston Martin DB5’i yeniden üretiyor.
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 2
Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation adıyla sadece 25 tane üretilecek otomobil, 3.3 milyon streline (28.4 milyon lira) satılacak.
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 3

Birçok filmde neredeyse başrol oyuncusu kadar gördüğümüz otomobil modelleri, kimi zaman uçurumdan atlayarak sanat uğruna kendilerini feda ediyor; kimi zaman da robota dönüşerek dünyayı kurtarıyorlar. Sinema tarihi boyunca binlerce arabayla karşılaştık. Bazılarını hala unutamamışken bazıları da aklımızından bir anda silindi. Ancak kimi arabalar var ki en az filmler kadar efsaneleşti. Onlar her ne kadar Oscar’a aday gösterilmeseler de markalarına hem tanınırlık hem de para kazandırıyorlar. İşte sinema tarihine damga vuran otolobiller...

James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 4
Keanu Reeves’in canlandırdığı John Wick serisine damga vuran otomobilin kopyası artık satışta. Ford Motor Company’nin yardımıyla, Oklahoma merkezli bir otomobil üreticisi tarafından Hitman Ford Mustang Mach 1 adıyla yeniden üretilen otomobil, filmdeki aracın birebir kopyası. 1000 beygir gücüne sahip olan otomobil, 5.0 litrelik Coyote V8 motoruyla da dikkat çekerken, hem manuel hem de otomatik olarak kullanılan bir şanzımana sahip. Yakın zamanda seri üretim olarak piyasaya sürülmesi planlanan aracın fiyatı ise 170.000 Amerikan Doları olarak belirlendi.
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 5
The Art of Racing in the Rain (Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı) /  Ferrari 250 Testa Rossa
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 6
The Dukes of Hazzard (2005)
1969 Model Dodge Charger "General Lee"
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 7
Bumblebee / Volkswagen Beetle
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 8
Gone in 60 Seconds (1974)
1967 Model Shelby Mustang GT500 "Eleanor"
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 9
The Transporter (2002)
2004 Audi A8 6.0 Quattro
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 10
Smokey and the Bandit (1977)
1977 Model Pontiac Firebird Trans Am
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 11
Death Proof (2007)
1971 Model Chevrolet Nova SS
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 12
Başrolünde Robert Pattinson’ın yer aldığı Batman filminde kullanılacak olan Batmobil’den ilk fotoğraflar geldi.
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 13

Kahraman olarak henüz yolun başında olan Bruce Wayne gibi Batmobil'in de son halini almamış olması dikkat çekti. 

James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 14

Modifiye edilmiş bir otomobili görünümünde olan yeni Batmobil, klasik otomobil çizgilerine yakın, daha güçlü hatlara sahip olarak yorumlandı.

James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 15
Transformers
Peterbilt 379 /
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 16
Mad Max Serisi (1979-1985)
1973 Model Ford Falcon XB GT Coupe "V8 Interceptor"
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 17

Fast And Furious

1970 Dodge Charger

James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 18
Ferris Bueller's Day Off (1986)
1961 Model Ferrari GT250 SWB California Spider
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 19
Casino Royale (2006)
2007 Aston Martin DBS
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 20
The Dark Knight Üçlemesi (2005-12)
Tumbler Batmobil
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 21
The Italian Job (1969)
1967 Model Austin Mini Cooper S 1275
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 22
Back to the Future (1985-1990)
Delorean DMC-12
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 23
Hayalet Avcıları / Ghostbusters (1984-89)
1959 Model Cadillac Miller Meteor "Ecto 1"
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 24
Bullitt (1968)
1968 Model Ford Mustang GT 390 Fastback (Bullitt)
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 25
The Spy Who Loved Me (1977)
1976 Model Lotus Esprit S1 "Islak Nellie"
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 26
American Graffiti (1973)
1932 Model Ford Coupe
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 27
Vanishing Point (1971)
1970 Model Dodge Challenger R/T
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 28
Christine (1983)
1958 Model Plymouth Fury (Christine)
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 29
Le Mans (1971)
1970 Model Porsche 917
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 30
Starsky & Hutch (2004)
1974 Model Ford Gran Torino
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 31
A-Takımı / The A-Team (2010)
1994 Model GMC Vandura
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 32
2 Fast 2 Furious (2003)
2002 Nissan Skyline GT-R R34
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 33

BONUS: FİLMLERE ÖZEL TASARIMLAR

 Blade Runner 2049 (2017)

Endüstri mühendisi Syd Mead ve tasarımcı Gene Winfield‘ın imzasını taşıyan tasarımlarıyla Spinner‘ların en önemli özelliği dikey kalkış/iniş sağlayan sistemleri.

James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 34

Minority Report (2002)

2054 model bu araç, göz alıcı kırmızı rengi ve muhteşem tasarımıyla olduğu kadar kendi kendini sürebilme, konuşarak kumanda edilme ve yolcuların kişilik ve ruh haline göre müzik seçebilme gibi teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 35

TRON: Legacy (2010)

Daniel Simon’un, tasarladığı Light Runner adındaki bu otomobil / motorsiklet  mayın döşeyen ve roket atan silahlara sahip.

James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 36
Transformers / 1977 Chevrolet Camaro
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 37
The Blues Brothers (1980)
1974 Model Dodge Monaco Bluesmobile
James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 38

Tüm dünyada ilgiyle izlenen James Bond serisinden 1964 yapımı Goldfinger için özel olarak üretilen Aston Martin marka otomobil açık artırmada 6.4 milyon dolara satıldı.  Filmdeki gibi kurşun geçirmez kasası, sis atma sistemi, dönerek değişebilen plakalar, yolcu fırlatma mekanizması gibi özellikleri olan ve günümüze kadar Bond modifiyeli olarak ulaşabilen 3 otomobilden biri olan 1963 model Aston Martin DB5 halen kullanılabilir durumda. 

James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller) - 39
İngiliz otomotiv firması Aston Martin yeni otomobili Valhalla'yı tanıttı. Saate 320 kilometre hız yapan araç hem benzin hem elektrikle çalışıyor. Sadece 500 adet üretilecek otomobiiln fiyatı 1,5 milyon sterlin. Otomobillerden birini yeni çekilen filmde İngiliz ajan James Bond'u canlandıran Daniel Craig kullanacak. Filmlerde James Bond Aston Martin'den vazgeçmiyor.

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