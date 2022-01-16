Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor

Rain Man (Yağmur Adam) filminde yer alan 1949 yapımı Buick marka ikonik otomobil açık arttırmaya çıkıyor. En az 250 bin dolara satılması beklenen araba, birçok filmde neredeyse başrol oyuncusu kadar gördüğümüz otomobil modelleri akıllara getirdi. Onlar her ne kadar Oscar’a aday gösterilmeseler de markalarına hem tanınırlık hem de para kazandırıyorlar. Karşınızda sinema tarihinin ikonik arabaları...

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Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 1

Kült haline gelen Rain Man (Yağmur Adam) filminde yer alan ikonik otomobil, açık artırmaya çıkıyor. Başrol Dustin Hoffman (84), filmde sürdüğü 1949 yapımı Buick marka otomobili daha sonra satın almıştı. Şimdi satışa çıkardığı aracın en az 250 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Not: 1988 tarihli Yağmur Adam, Hoffman'e En İyi Oyuncu dalında Oscar da kazandırmıştı.



Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 2

Birçok filmde neredeyse başrol oyuncusu kadar gördüğümüz otomobil modelleri, kimi zaman uçurumdan atlayarak sanat uğruna kendilerini feda ediyor; kimi zaman da robota dönüşerek dünyayı kurtarıyorlar. tarihi boyunca binlerce arabayla karşılaştık. Bazılarını hala unutamamışken bazıları da aklımızından bir anda silindi. Ancak kimi arabalar var ki en az filmler kadar efsaneleşti. Onlar her ne kadar Oscar’a aday gösterilmeseler de markalarına hem tanınırlık hem de para kazandırıyorlar. İşte sinema tarihine damga vuran otolobiller...

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 3

Gone in 60 Seconds (1974)
1967 Model Shelby Mustang GT500 Eleanor

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 4

The Italian Job (1969)
1967 Model Austin Mini Cooper S 1275

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 5

Back to the Future (1985-1990)
Delorean DMC-12

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 6

Hayalet Avcıları / Ghostbusters (1984-89)
1959 Model Cadillac Miller Meteor "Ecto 1"

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 7

Starsky & Hutch (2004)
1974 Model Ford Gran Torino

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 8

Aston Martin, 7 filme damga vuran James Bond’un otomobili Aston Martin DB5’i yeniden üretiyor.

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 9

ABD'li aktör Tom Cruise'un 1983 yapımı Risky Business filminde kullandığı 1979 model Porsche 928 otomobil, açık artırmada, orijinal değerinin 47 katına satıldı. Otomobilin piyasa değeri
42 bin dolarken (363 bin lira), filmde kullanılan araç 1.98 milyon dolara (17.1 milyon lira) alıcı buldu.

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 10

Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation adıyla sadece 25 tane üretilecek otomobil, 3.3 milyon sterline (28.4 milyon lira) satılacak.

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 11

Keanu Reeves’in canlandırdığı John Wick serisine damga vuran otomobilin kopyası artık satışta. Ford Motor Company’nin yardımıyla, Oklahoma merkezli bir otomobil üreticisi tarafından Hitman Ford Mustang Mach 1 adıyla yeniden üretilen otomobil, filmdeki aracın birebir kopyası. 1000 beygir gücüne sahip olan otomobil, 5.0 litrelik Coyote V8 motoruyla da dikkat çekerken, hem manuel hem de otomatik olarak kullanılan bir şanzımana sahip. Yakın zamanda seri üretim olarak piyasaya sürülmesi planlanan aracın fiyatı ise 170.000 Amerikan Doları olarak belirlendi.

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 12

The Art of Racing in the Rain (Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı) /  Ferrari 250 Testa Rossa

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 13

The Dukes of Hazzard (2005)
1969 Model Dodge Charger "General Lee"

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 14

Bumblebee / Volkswagen Beetle

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 15

The Transporter (2002)
2004 Audi A8 6.0 Quattro

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 16

Smokey and the Bandit (1977)
1977 Model Pontiac Firebird Trans Am

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 17

Death Proof (2007)
1971 Model Chevrolet Nova SS

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 18

Başrolünde Robert Pattinson’ın yer aldığı Batman filminde kullanılacak olan Batmobil’den ilk fotoğraflar geldi. Kahraman olarak henüz yolun başında olan Bruce Wayne gibi Batmobil'in de son halini almamış olması dikkat çekti. Modifiye edilmiş bir otomobili görünümünde olan yeni Batmobil, klasik otomobil çizgilerine yakın, daha güçlü hatlara sahip olarak yorumlandı.

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 19

Transformers
Peterbilt 379 /

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 20

Mad Max Serisi (1979-1985)
1973 Model Ford Falcon XB GT Coupe "V8 Interceptor"

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 21

Fast And Furious

1970 Dodge Charger

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 22

Ferris Bueller's Day Off (1986)
1961 Model Ferrari GT250 SWB California Spider

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 23

Casino Royale (2006)
2007 Aston Martin DBS

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 24

The Dark Knight Üçlemesi (2005-12)
Tumbler Batmobil

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 25

Bullitt (1968)
1968 Model Ford Mustang GT 390 Fastback (Bullitt)

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 26

The Spy Who Loved Me (1977)
1976 Model Lotus Esprit S1 "Islak Nellie"

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 27

American Graffiti (1973)
1932 Model Ford Coupe

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 28

Vanishing Point (1971)
1970 Model Dodge Challenger R/T

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 29

Christine (1983)
1958 Model Plymouth Fury (Christine)

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 30

Le Mans (1971)
1970 Model Porsche 917

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 31

A-Takımı / The A-Team (2010)
1994 Model GMC Vandura

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 32

2 Fast 2 Furious (2003)
2002 Nissan Skyline GT-R R34

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 33

Minority Report (2002)

2054 model bu araç, göz alıcı kırmızı rengi ve muhteşem tasarımıyla olduğu kadar kendi kendini sürebilme, konuşarak kumanda edilme ve yolcuların kişilik ve ruh haline göre müzik seçebilme gibi teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 34

TRON: Legacy (2010)

Daniel Simon’un, tasarladığı Light Runner adındaki bu otomobil / motorsiklet  mayın döşeyen ve roket atan silahlara sahip.

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 35

Transformers / 1977 Chevrolet Camaro

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 36

The Blues Brothers (1980)
1974 Model Dodge Monaco Bluesmobile

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 37

Tüm dünyada ilgiyle izlenen James Bond serisinden 1964 yapımı Goldfinger için özel olarak üretilen Aston Martin marka otomobil açık artırmada 6.4 milyon dolara satıldı.  Filmdeki gibi kurşun geçirmez kasası, sis atma sistemi, dönerek değişebilen plakalar, yolcu fırlatma mekanizması gibi özellikleri olan ve günümüze kadar Bond modifiyeli olarak ulaşabilen 3 otomobilden biri olan 1963 model Aston Martin DB5 halen kullanılabilir durumda. 

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 38

İngiliz otomotiv firması Aston Martin yeni otomobili Valhalla'yı tanıttı. Saate 320 kilometre hız yapan araç hem benzin hem elektrikle çalışıyor. Sadece 500 adet üretilecek otomobiiln fiyatı 1,5 milyon sterlin. Otomobillerden birini yeni çekilen filmde İngiliz ajan James Bond'u canlandıran Daniel Craig kullanacak. Filmlerde James Bond Aston Martin'den vazgeçmiyor.

Yağmur Adam'ın ikonik otomobili satılıyor - 39

BONUS: FİLMLERE ÖZEL TASARIMLAR

 Blade Runner 2049 (2017)

Endüstri mühendisi Syd Mead ve tasarımcı Gene Winfield‘ın imzasını taşıyan tasarımlarıyla Spinner‘ların en önemli özelliği dikey kalkış/iniş sağlayan sistemleri.

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