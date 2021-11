James Bond'un baştan çıkarması için 7-8 cümle yetiyor

Daniel Craig'in son kez James Bond'u canlandırdığı No Time To Die'ın (Ölmek İçin Zaman Yok) ise Me Too hareketinden etkilendiği belirlendi. Son filmde Bond'un kadınlarla el sıkışıp arkadaşlık geliştirmeyi tercih ettiği, eleştirmenlerin gözünden kaçmadı.