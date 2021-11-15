James Bond'un baştan çıkarması için 7-8 cümle yetiyor

Haberler 15.11.2021 - 07:03
İngiliz istihbaratçı, gazeteci ve yazar Ian Fleming tarafından 1952'de edebiyat dünyasına kazandırılmasının ardından 1962'den beri sinema dünyasında maceradan maceraya koşan James Bond'un mahremiyle ilgili bir araştırma, beyaz perdenin en namlı baştan çıkarıcısının hızını ortaya koydu.
The Daily Mail; serinin No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) isimli son halkasından önce çevrilen 24 filmi mercek altına alan Utrecht Üniversitesi'nden Dr Richard Zegers'in araştırmasını haberleştirdi. Araştırmaya göre, Ajan 007, bir martininin hazırlanması için gerekenden daha kısa süre içinde kadınları baştan çıkarıyor.
Kadınlarla ortalama 2.3 karşılaşmada bir birlikte olan Bond'un hedeflerinin yüzde 27.8'inden fazlası ilk tanışmada yenik düşerken, bu gruptakilerle ilk sohbet ile yatak odası arasında sarf edilen cümle sayısı 7-8'i geçmiyor.
Ancak 24 filmin tamamına bakıldığında daha yavaştan alan Bond, baştan çıkarma başına yaklaşık 37 cümleye ihtiyaç duyuyor. Hiçbir filmde Britanya dış istihbarat servisi MI6'in en kaliteli ajanının güvenli seks yaptığına dair herhangi bir ipucu verilmiyor.
Daniel Craig'in son kez James Bond'u canlandırdığı No Time To Die'ın (Ölmek İçin Zaman Yok) ise Me Too hareketinden etkilendiği belirlendi. Son filmde Bond'un kadınlarla el sıkışıp arkadaşlık geliştirmeyi tercih ettiği, eleştirmenlerin gözünden kaçmadı.
Nitekim son James Bond aktörü Daniel Craig, 25. filmle ilgili röportajlarında 'karakterinin zamana uyum sağlaması gerektiğini ve önceki filmlerde olup bitenlerin çoğunun artık bir şekilde sorgulanabilir hale geldiğini' itiraf etti.