James Bond'un baştan çıkarması için 7-8 cümle yetiyor

İngiliz istihbaratçı, gazeteci ve yazar Ian Fleming tarafından 1952'de edebiyat dünyasına kazandırılmasının ardından 1962'den beri sinema dünyasında maceradan maceraya koşan James Bond'un mahremiyle ilgili bir araştırma, beyaz perdenin en namlı baştan çıkarıcısının hızını ortaya koydu.