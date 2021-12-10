Jennifer Aniston'dan Friends itirafı: Warner Bros bizi kovmakla tehdit etti

Birlikte çok eğlendiklerini belirten Aniston, "Genç ve aptal olduğumuz; daha fazla para için stüdyoyla tekrar görüştüğümüz bir anı hatırlıyorum ve Stüdyonun tehditlerinden biri 'Eh zaten altınıza birden ihtiyacımız yok. Bunu dördünüzle de yapabiliriz' oldu" dedi.