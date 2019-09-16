Jennifer Lopez'in gişe performansı belli oldu (13-15 Eylül 2019 ABD Box Office rakamları )
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Ansel Elgort, Nicole Kidman ve Sarah Paulson gibi yıldız isimlerin rol aldığı Saka Kuşu (The Goldfinch) tarihin en kötü açılışlarından birine imza attı. Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimlerin başrollerde yer aldığı suç-komedi filmi Hustlers ise Jennifer Lopez'in bugüne kadar en iyi açılış yapan filmi oldu. Vizyona girdiği önceki hafta sonu tüm zamanların en iyi ikinci eylül açılışına imza atan O Bölüm 2 (It Chapter Two) bu haftada gişedeki liderliğini sürdürdü. İşte 13-15 Eylül 2019 ABD Box Office rakamlar
1
Dora and the Lost City of Gold 1.9 milyon dolar
2
The Peanut Butter Falcon 1.9 milyon dolar
3
The Goldfinch 2.6 milyon dolar
4
Overcomer 2.7 milyon dolar
5
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 2.8 milyon dolar