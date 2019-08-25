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Jennifer Lopez’li Hustlers’tan karakter afişleri

Jennifer Lopez ile Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimlerin başrollerde yer aldığı suç-komedi filmi Hustlers'tan yeni karakter afişleri geldi.

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    Jennifer Lopez’in başrolde yer aldığı suç-komedi filmi Hustlers'ın yeni yeni afişleri yayınlandı. 

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    Lorene Scafaria’nın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Lopez’in yanı sıra Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimler rol alıyor.

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    Jessica Pressler'ın 2015 yılında The Cut'ta yayınladığı bir haberden ilham alınarak beyazperdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Lorene Scafaria oturuyor.

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    Senaryosunu da yönetmen Scafaria'nın yazdığı filmin Hollywood ve müzik camiasının önde gelen kadınlarına ek olarak kadroda Oscar ödüllü Mercedes Ruehl Julia Stiles da yer alıyor.

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    Hustlers, Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediyor. Jennifer Lopez, filmde, ekibin lideri Ramona karakterine hayat veriyor.

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    Film, 13 Eylül’de sinemalarda olacak.

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    HUSTLERS'IN FRAGMANI

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