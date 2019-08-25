Jennifer Lopez’li Hustlers’tan karakter afişleri
Jennifer Lopez ile Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimlerin başrollerde yer aldığı suç-komedi filmi Hustlers'tan yeni karakter afişleri geldi.
-
1
Jennifer Lopez’in başrolde yer aldığı suç-komedi filmi Hustlers'ın yeni yeni afişleri yayınlandı.
-
2
Lorene Scafaria’nın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Lopez’in yanı sıra Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimler rol alıyor.
-
3
Jessica Pressler'ın 2015 yılında The Cut'ta yayınladığı bir haberden ilham alınarak beyazperdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Lorene Scafaria oturuyor.
-
4
Senaryosunu da yönetmen Scafaria'nın yazdığı filmin Hollywood ve müzik camiasının önde gelen kadınlarına ek olarak kadroda Oscar ödüllü Mercedes Ruehl Julia Stiles da yer alıyor.
-
5
Hustlers, Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediyor. Jennifer Lopez, filmde, ekibin lideri Ramona karakterine hayat veriyor.
-
6
Film, 13 Eylül’de sinemalarda olacak.
-
7
-
8