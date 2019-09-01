Jessica Chastain: O’nun üçüncü devam filmi çekilmemeli

Filmin başrol oyuncusu Jessica Chastain, Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a verdiği röportajda, filme dahil olma hikayesini şöyle anlattı:

“Filmin yönetmeni Andy Muschietti ve yapımcısı Barbara Muschietti yakın arkadaşlarım. Hatta o kadar yakınız ki, Barbara düğünümde nedimemdi. Daha ilk O (It) filminden itibaren, oynadığım Beverly rolü için Andy ve Barbara ile açık seçik olmasa da konuşuyorduk. Andy ilk filmi yaptıktan sonra birlikte izlemeyi teklif etmişti. Yakın arkadaş olduğumuz için hayır da diyememiştim. Bir tarafımda Andy, diğer tarafımda Barbara filmi izlemeye başladık. Benim kafamdan geçen, eğer filmi beğenmezsem onlara nasıl söyleyeceğimdi. Şükürler olsun öyle bir durum olmadı. İlk filmi çok beğendim ve daha o zamanlar ikincisi için kolları sıvadık.”