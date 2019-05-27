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John Wick tahtını kaybetti (ABD Box Office rakamları 24-26 Mayıs 2019)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı John Wick 3, vizyona girdiği ikinci hafta gişe liderliğini kaybetti. İşte 24-26 Mayıs 2019 ABD Box Office rakamları

  • 1

    Long Shot 1.6 milyon dolar

  • 2

    The Intruder 2.3 milyon dolar
  • 3

    The Hustle 3.8 milyon dolar
  • 4

    A Dog's Journey 4.1 milyon dolar
  • 5

    Booksmart 6.5 milyon dolar
  • 6


    Brightburn 7.5 milyon dolar
  • 7

    Pokémon Detective Pikachu 13.3 milyon dolar
  • 8

    Avengers: Endgame 16.8 milyon dolar
  • 9

    John Wick: Chapter 3 - Parabellum 24.4 milyon dolar
  • 10

    Aladdin 86.1 milyon dolar
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