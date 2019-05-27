John Wick tahtını kaybetti (ABD Box Office rakamları 24-26 Mayıs 2019)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı John Wick 3, vizyona girdiği ikinci hafta gişe liderliğini kaybetti. İşte 24-26 Mayıs 2019 ABD Box Office rakamları
1
Long Shot 1.6 milyon dolar
2
The Intruder 2.3 milyon dolar
3
The Hustle 3.8 milyon dolar
4
A Dog's Journey 4.1 milyon dolar
5
Booksmart 6.5 milyon dolar
6
Brightburn 7.5 milyon dolar
7
Pokémon Detective Pikachu 13.3 milyon dolar
8
Avengers: Endgame 16.8 milyon dolar
9
John Wick: Chapter 3 - Parabellum 24.4 milyon dolar