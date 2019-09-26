Joker filmi öncesi silahlı saldırı uyarısı (Warner Bros.’tan açıklama)

1 Ordu Suç Araştırmaları Komutanlığı yayımladığı bildiriyle Fort Sill’deki komutanları bir istihbarat bülteni hakkında bilgilendirdi. Buna göre istihbarat bülteninde Joker’in prömiyeri sırasında “Bilinmeyen bir sinemada meydana gelebilecek muhtemel bir silahlı katliamdan” bahsediliyor.







2 Bültende FBI’la işbirliği yapan Teksas Emniyet Teşkilatı’nın saldırıya ilişkin “Karanlık ağda rahatsız edici ve çok özel bir konuşmayı” keşfettiği belirtiliyor.







3 2012’de Colorado eyaletindeki Aurora şehrinde Kara Şövalye Yükseliyor’un (The Dark Knight Rises) prömiyerinin gerçekleştiği sinema salonuna silahlı saldırıda bulunan bir kişi 12 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarından 5 kişi dün Warner Bros.’a bir mektup göndererek endişelerini dile getirdi.







4 Mektupta, Warner Bros.’un silahlı saldırı kurbanlarına yönelik yardım kuruluşlarına ve silah reformuna destek vermesi çağrısında bulunuluyor. Mektuba yanıt veren Warner Bros. ise silahlı şiddetin ciddi bir sorun olduğunu belirterek, bu saldırılarda hayatını kaybedenler ve yakınları için üzüntülerini dile getirdi.







5 Şirket, geçmişte de şiddet mağdurlarına destek verdiğine dikkat çekerek şu sözleri dile getirdi: "Ne kurgusal karakter Joker, ne de film, gerçek dünyadaki herhangi türden bir şiddeti onaylamıyor. “Şirketimizin şiddet kurbanlarına bağış yapmak konusunda uzun bir tarihi var, buna Aurora da dahil. Geçtiğimiz haftalarda, üst şirketimiz diğer şirket liderleriyle birlikte siyasetçilere bu salgına karşı partilerden bağımsız bir yasama çağrısında bulundu."





