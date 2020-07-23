Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri

Riddley Scott’ın yönettiği Gladiator filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olan Phoenix 2005 yılında müzisyen Johnny Cash’i canlandırdığı biyografik filmi Walk the Line ile Oscar’a yeniden aday oldu.

Daha sonra 2012 yapımı The Master filmi ile En İyi Erkek Oyuncu dalında 3. kez Oscar’a aday oldu.

2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday oldu ve kazandı.

Joaquin Phoenix'in C’mon, C’mon filmi ile 2021'de Oscar'a aday olması bekleniyor.

iŞTE KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE JOAQUİN PHOENİX'İN FİLMLERİ