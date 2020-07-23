Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri

2019’un çok konuşulan filmleri arasında yer alan Joker filmindeki oynadığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Joaquin Phoenix en iyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünü aldı. Sosyal aktivist kimliğiyle de bilinen Phoenix gerçek bir hayvan hakları savunucusu ve vegan. İşte ünlü Hollywood yıldızı Joaquin Phoenix’in en sevilen filmleri…

ntv.com.tr 23.07.2020 - 12:14

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 1

Leaf Phoenix olarak da bilinen Joaquin Rafael Phoenix Amerikalı oyuncu, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivistdir.

28 Ekim 1974 tarihinde San Juan Porta Riko’da dünyaya gelen Phoenix'in  babası Jhon Lee Bottom californialı katolik, annesi ise Rusya’dan Bronx’a göç etmiş olan Dnetz ailesinin kızı Ariyn Sharon Dunetz’dir. 

Usta oyuncu Phoenix aynı zamanda aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen aktör River Phoenix'in de kardeşidir. 

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 2

JOAQUİN PHOENİX KİMDİR?

Tanrının Çocukları isminde dini bir tarikata üye olan Phoenix'in ailesi Phoenix 4 yaşına geldiğinde tarikatı terk etmek istemiş.

River Phoenix ise bir röportajında ailesinin küçükken mensubu olduğu Venezuela'daki "Children of God" (Tanrı'nın Çocukları) tarikatında dört yaşındayken tacize uğradığını söylemişti.

O zamanlar  “Bottom” adıyla tanınan aile, “Phoenix” soyadını seçerek tarikattan uzaklaştılar ve Amerika'ya gittiler. 

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 3

Oscar ödül törenlerinde hayvan haklarına değinen Joaquin Phoenix'in ağabeyi River Phoenix de dahil olmak üzere bütün aile 1977 yılında vegan olmaya karar vermişti.

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 4

Riddley Scott’ın yönettiği Gladiator filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olan Phoenix 2005 yılında müzisyen Johnny Cash’i canlandırdığı biyografik filmi Walk the Line ile Oscar’a yeniden aday oldu.

Daha sonra 2012 yapımı The Master filmi ile En İyi Erkek Oyuncu dalında 3. kez Oscar’a aday oldu.

2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday oldu ve kazandı.

Joaquin Phoenix'in C’mon, C’mon filmi ile 2021'de Oscar'a aday olması bekleniyor.

iŞTE KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE JOAQUİN PHOENİX'İN FİLMLERİ

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 5

Guardians of life (Short) Surgeon 2020

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 6

joker (TV Movie) Arthur Fleck 2019

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 7

Lou (Short) Karl 2018

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 8

Sister Brothers (TV Movie) Charlie Sisters 2018

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 9

Madgalalı Meryem (TV Movie) Jesus 2018

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 10

Merak Etme Fazla Uzaklaşmış Olamaz (TV Movie) John Callahan 2018

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 11

Hiçbir Zaman Burada Değildin (TV Movie) Joe 2017

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 12

Mantıksız Adam (TV Movie) Abe Lucas 2015

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 13

Gizli Kusur (TV Movie) Larry "Doc" Sportello 2014

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 14

Aşk (TV Movie) Theodore 2013

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 15

Bir Zamanlar New York (TV Movie) Bruno Weiss 2013

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 16

Back Beyond (Short) Freddie Quell 2013

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 17

Usta (TV Movie) Freddie Quell 2012

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 18

 I'm Still Here (TV Movie) Joaquin Phoenix 2010

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 19

İki Aşık (TV Movie) Leonard Kraditor 2008

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 20

Kesişen Yollar (TV Movie) Ethan Learner 2007

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 21

Gecenin İki Yüzü (TV Movie) Bobby Green 2007

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 22

Sınırları Aşmak (TV Movie) John R. Cash 2005

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 23

Ekip 49 (TV Movie) Jack Morrison 2004

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 24

 Ruanda Oteli (TV Movie) Jack Daglish 2000

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 25

Köy (TV Movie) Lucius Hunt 2004

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 26

Aşka Dair Her Şey (TV Movie) Jhon 2003

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 27

İşaretler (TV Movie) Merrill Hess 2002

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 28

Acemi Askerler (TV Movie) Ray Elwood 2001 

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 29

Düşlerin Efendisi (TV Movie) Coulmier 2000

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 30

Gladyatör (TV Movie) Commodus 2000

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 31

Çeteler Savaşı (TV Movie) Willie Gutierrez 2000

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 32

8MM - Sekiz milimetre (TV Movie) Max California 1999

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 33

 Pigeons Clay (TV Movie) Clay 1998

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 34

Return to Paradise (TV Movie) Lewis 1998

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 35

Kaybedenler (TV Movie) Toby N. Tucker 1997

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 36

Inventing the Abbotts (TV Movie) Doug Holt 1997

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 37

Sonsuz ihtiras (TV Movie) Jimmy Emmett 1995

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 38

Çılgın Aile Garry (TV Movie) 1989 

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 39

Superboy (TV Series) Billy Hercules 1989

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 40

Still the Beaver (TV Series) Kyle Cleaver 1989

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 41

Secret Witness (TV Movie) Drew Blackburn 1988

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 42

Russkies (TV Movie) Danny 1987

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 43

SpaceCamp (TV Movie) Max 1986

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 44

Morningstar/Eveningstar (TV Series) (Doug Roberts) 1986

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 45

Alfred Hitchcock Presents (TV Series) Pagey Fisher 1986

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 46

Kids Don't Tell (TV Movie) Frankie 1985

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 47

Cinayet Dosyası (TV Series) Billy Donovan 1984

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 48

Hill Street Blues (TV Series) Daniel 1984

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 49

The Fall Guy (TV Series) Kid 1984

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 50

ABC Afterschool Specials (TV Series) Robby Ellsworth 1984

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 51

Six Pack (TV Movie) Tad Akins 1983

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 52

Mr. Smith (TV Series) - Mr. Smith Goes Public 1983

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri - 53

Seven Brides for Seven Brothers (TV Series) Travis 1982

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