Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri

River Phoenix ise bir röportajında ailesinin küçükken mensubu olduğu Venezuela'daki "Children of God" (Tanrı'nın Çocukları) tarikatında dört yaşındayken tacize uğradığını söylemişti.

Daha sonra 2012 yapımı The Master filmi ile En İyi Erkek Oyuncu dalında 3. kez Oscar’a aday oldu.

Riddley Scott’ın yönettiği Gladiator filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olan Phoenix 2005 yılında müzisyen Johnny Cash’i canlandırdığı biyografik filmi Walk the Line ile Oscar’a yeniden aday oldu.

Guardians of life (Short) Surgeon 2020

Bir Zamanlar New York (TV Movie) Bruno Weiss 2013

Back Beyond (Short) Freddie Quell 2013

I'm Still Here (TV Movie) Joaquin Phoenix 2010

Aşka Dair Her Şey (TV Movie) Jhon 2003

Return to Paradise (TV Movie) Lewis 1998

Inventing the Abbotts (TV Movie) Doug Holt 1997

Still the Beaver (TV Series) Kyle Cleaver 1989

Kids Don't Tell (TV Movie) Frankie 1985

The Fall Guy (TV Series) Kid 1984

Six Pack (TV Movie) Tad Akins 1983

Mr. Smith (TV Series) - Mr. Smith Goes Public 1983