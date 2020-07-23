Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri
2019’un çok konuşulan filmleri arasında yer alan Joker filmindeki oynadığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Joaquin Phoenix en iyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünü aldı.
Sosyal aktivist kimliğiyle de bilinen Phoenix gerçek bir hayvan hakları savunucusu ve vegan. İşte ünlü Hollywood yıldızı Joaquin Phoenix’in en sevilen filmleri…
ntv.com.tr
23.07.2020 - 12:14
Leaf Phoenix olarak da bilinen Joaquin Rafael Phoenix Amerikalı oyuncu, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivistdir.
28 Ekim 1974 tarihinde San Juan Porta Riko’da dünyaya gelen Phoenix'in babası Jhon Lee Bottom californialı katolik, annesi ise Rusya’dan Bronx’a göç etmiş olan Dnetz ailesinin kızı Ariyn Sharon Dunetz’dir.
Usta oyuncu Phoenix aynı zamanda aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen aktör River Phoenix'in de kardeşidir.
JOAQUİN PHOENİX KİMDİR?
Tanrının Çocukları isminde dini bir tarikata üye olan Phoenix'in ailesi Phoenix 4 yaşına geldiğinde tarikatı terk etmek istemiş.
River Phoenix ise bir röportajında ailesinin küçükken mensubu olduğu Venezuela'daki "Children of God" (Tanrı'nın Çocukları) tarikatında dört yaşındayken tacize uğradığını söylemişti.
O zamanlar “Bottom” adıyla tanınan aile, “Phoenix” soyadını seçerek tarikattan uzaklaştılar ve Amerika'ya gittiler.
Oscar ödül törenlerinde hayvan haklarına değinen Joaquin Phoenix'in ağabeyi River Phoenix de dahil olmak üzere bütün aile 1977 yılında vegan olmaya karar vermişti.
Riddley Scott’ın yönettiği Gladiator filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olan Phoenix 2005 yılında müzisyen Johnny Cash’i canlandırdığı biyografik filmi Walk the Line ile Oscar’a yeniden aday oldu.
Daha sonra 2012 yapımı The Master filmi ile En İyi Erkek Oyuncu dalında 3. kez Oscar’a aday oldu.
2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday oldu ve kazandı.
Joaquin Phoenix'in C’mon, C’mon filmi ile 2021'de Oscar'a aday olması bekleniyor.
iŞTE KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE JOAQUİN PHOENİX'İN FİLMLERİ
Guardians of life (Short) Surgeon 2020
joker (TV Movie) Arthur Fleck 2019
Sister Brothers (TV Movie) Charlie Sisters 2018
Madgalalı Meryem (TV Movie) Jesus 2018
Merak Etme Fazla Uzaklaşmış Olamaz (TV Movie) John Callahan 2018
Hiçbir Zaman Burada Değildin (TV Movie) Joe 2017
Mantıksız Adam (TV Movie) Abe Lucas 2015
Gizli Kusur (TV Movie) Larry "Doc" Sportello 2014
Aşk (TV Movie) Theodore 2013
Bir Zamanlar New York (TV Movie) Bruno Weiss 2013
Back Beyond (Short) Freddie Quell 2013
Usta (TV Movie) Freddie Quell 2012
I'm Still Here (TV Movie) Joaquin Phoenix 2010
İki Aşık (TV Movie) Leonard Kraditor 2008
Kesişen Yollar (TV Movie) Ethan Learner 2007
Gecenin İki Yüzü (TV Movie) Bobby Green 2007
Sınırları Aşmak (TV Movie) John R. Cash 2005
Ekip 49 (TV Movie) Jack Morrison 2004
Ruanda Oteli (TV Movie) Jack Daglish 2000
Köy (TV Movie) Lucius Hunt 2004
Aşka Dair Her Şey (TV Movie) Jhon 2003
İşaretler (TV Movie) Merrill Hess 2002
Acemi Askerler (TV Movie) Ray Elwood 2001
Düşlerin Efendisi (TV Movie) Coulmier 2000
Gladyatör (TV Movie) Commodus 2000
Çeteler Savaşı (TV Movie) Willie Gutierrez 2000
8MM - Sekiz milimetre (TV Movie) Max California 1999
Pigeons Clay (TV Movie) Clay 1998
Return to Paradise (TV Movie) Lewis 1998
Kaybedenler (TV Movie) Toby N. Tucker 1997
Inventing the Abbotts (TV Movie) Doug Holt 1997
Sonsuz ihtiras (TV Movie) Jimmy Emmett 1995
Çılgın Aile Garry (TV Movie) 1989
Superboy (TV Series) Billy Hercules 1989
Still the Beaver (TV Series) Kyle Cleaver 1989
Secret Witness (TV Movie) Drew Blackburn 1988
Russkies (TV Movie) Danny 1987
SpaceCamp (TV Movie) Max 1986
Morningstar/Eveningstar (TV Series) (Doug Roberts) 1986
Alfred Hitchcock Presents (TV Series) Pagey Fisher 1986
Kids Don't Tell (TV Movie)
Frankie 1985
Cinayet Dosyası (TV Series)
Billy Donovan 1984
Hill Street Blues (TV Series)
Daniel 1984
The Fall Guy (TV Series)
Kid 1984
ABC Afterschool Specials (TV Series)
Robby Ellsworth 1984
Six Pack (TV Movie)
Tad Akins 1983
Mr. Smith (TV Series)
- Mr. Smith Goes Public 1983
Seven Brides for Seven Brothers (TV Series)
Travis 1982