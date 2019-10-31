Joker protestoların da aranan yüzü

Sinemadaki Joker fırtınası, gündelik hayatı da etkiliyor. Kostümlü partilerden sokak protestolarına, her yerde Joker karşımıza çıkıyor. Joaquin Phoenix'in hayat verdiği 'Joker' karakteri, gişede rekordan koşarken, protestoların da yeni yüzü oldu. Lübnan'dan Hong Kong'a devam eden kitlesel eylemlerde protestocuların tercihi 'Joker' maskesi oldu. Eylemciler, 'V for Vendetta', 'Darth Vader', 'Dali' maskeleriyle de gösterilere katılıyor.

ntv.com.tr 31.10.2019 - 09:55 Son Güncelleme : 31.10.2019 - 10:20

BEYAZ PERDEDEN MEYDANLARA İNDİ

Joaquin Phoenix'in canlandırdığı, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in zamanla kimliğinden uzaklaşarak kendisini suç dünyasında bulduğu 'Joker' karakteri, protestoların da gözdesi oldu.

Lübnan, Hong Kong, Şili, İspanya gibi ülkelerde yayılan kitlesel protestolarda eylemcilerin son tercihi 'Joker' maskesi oldu.

Göstericilerin bir kısmı tanınmamak için maske kullanmayı tercih ederken, 'Joker' isyanın bir simgesi olarak da tanımlanıyor.

Eylemcilerin Joker'i bir isyan simgesi olarak görmesinin ardında ise sosyolojik sebepler yer alıyor. 

Sinema eleştirmenleri Joker'i, sosyal parçalanma sonucu sistemin dışına çıkan ve kendini suç dünyasında bulan bir karakter olarak değerlendiriyor. 

SADECE JOKER DEĞİL

Sadece Joker değil, farklı karakterler de meydanlarda maske olarak kullanılıyor. 

2006 yapımı kült film V for Vendetta'da Guy Fawkes karakterinin kullandığı maske de uzun yıllardır protestolarda kullanılıyor. 

Netflix yapımı La Casa de Papel soyguncuların tanınmak için kullandığı Dali maskesi dünyanın birçok ülkesindeki eylemlerde kullanılıyor.

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