Joker vizyona girmeden IMDb'nin zirvesinde
Tüm dünyada merakla beklenen Joker filmi henüz vizyona girmesine bir ay varken IMDb'de en çok puan alan çizgi roman filmi olarak zirveye yerleşti.
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1Joker fimi vizyona girmeden IMDb'de bir çizgi roman karakterini odağa alan en yüksek puanlı yapım oldu.
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2Yönetmenliğini Felekten Bir Gece'nin (Hangover) yönetmeni Todd Phillips'in üstlendiği film bir ay sonra gösterime girecek olmasına karşın IMDb'de 10 üzerinden 9,7 puan aldı.
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3Tüm zamanların en yüksek hasılata sahip filmi Avengers: Endgame'in 8,6, Christopher Nolan imzalı Kara Şövalye Yükseliyor'un (The Dark Knight) ise 9 puanı var.
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IMDb'de sıralamalar kullanıcıların verdiği puanlara göre belirleniyor. Güncel olarak sürekli değişkenlik gösteren puanlar yapımların vizyona girmesinden sonra değişkenlik gösterebiliyor.
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5Başrolünde Joaquin Phoenix'in rol aldığı film Türkiye'de 4 Ekim'de seyirciyle buluşacak.