Joker yeni filmleri de geride bıraktı (11-13 Ekim 2019 ABD Box Office rakamları)
ABD'de hafta sonu seyirci verilerine göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Vizyona girdiği hafta sadece ABD'de değil dünya genelinde de gişeyi domine eden, başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı film, başarısını ikinci haftada da tekrarladı. ABD'de 192 milyon 728 bin dolara hasılat elde eden Joker dünya genelinde 543 milyon doları geçerek DC'nin yüksek bütçeli birçok filmini geride bırakacağını sinyallerini verdi. İşte başrolünde Will Smith'in yer aldığı Gemini Man. (İkizler Projesi) The Addams Family (Adams Ailesi) ve Jexi gibi 3 yeni filmin zirve mücadelesi verdiği 11-13 Ekim 2019 ABD Box Office rakamları....