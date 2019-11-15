Joker yönetmeni Todd Phillips: Sadece vahşi ya da çılgın olmakla yetinmemeli

Joker yönetmeni Todd Phillips çekildiği takdirde devam filminin nasıl olması gerektiğine dair fikirlerini paylaştı.
Ünlü yönetmen şu ifadeleri kullandı: "Sadece ‘Palyaço Suç Prensi’ hakkında vahşi ve çılgın bir film olamaz. Bu filminkine benzer biraz tematik tınısı olmak zorunda."
"Çünkü nihayetinde filmle bu yüzden bağ kurulduğunu düşünüyorum. Arka planda bunlar oluyor. Çoğu film kıvılcımla ilgilidir. Bu film barutla ilgili. Bunu gerçek anlamda yeniden yakalayabilirseniz ilginç olur."
DC Comics kötü karakteri Joker’i canlandıran Joaquin Phoenix ileride bir filmde rolü tekrar oynamaya hazır olduğunu belirtmişti.
Phillips’in kendisi de Joker evrenini Phoenix’le birlikte yeniden ziyaret etmekle ilgilenebileceğini açıklamıştı.