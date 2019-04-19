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Jon Snow ve Daenerys Targaryen’in öpüşme sahnesinin kamera arkası

ntv.com.tr

HBO, Game of Thrones’un 8. sezon birinci bölümünde Jon Snow ile Daenerys Targaryen'in öpüşme sahnesinin kamera arkasını paylaştı.

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    Game of Thrones’un 8. sezon birinci bölümüne Kit Harington’ın canlandırdığı Jon Snow ile Emilia Clarke’ın canlandırdığı Daenerys Targaryen karakterlerinin öpüşme sahnesi damga vurdu.

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    HBO, her ikisi de 32 yaşında olan İngiliz oyuncuların bu ses getiren sahnesinin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

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    Sahnede, şelalenin önünde öpüştükleri görülen Jon Snow ve Daenerys Targaryen’in aslında yeşil ekran önünde oldukları, arkadaki görüntünün de prodüksiyon aşamasında montajla eklendiği anlaşıldı.

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    Sahnede Jon, Daenerys’in ejderhalarını karşısına görünce korkarak, öpüşmeye konsantre olmak yerine gözlerini onlardan alamadı.

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    Jon ile Daenerys arasındaki ilişki, yedinci sezonda başlamıştı.

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    İşte öpüşme sahnesinin kamera arkası fotoğrafları...
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