Jon Snow ve Daenerys Targaryen’in öpüşme sahnesinin kamera arkası
ntv.com.tr
HBO, Game of Thrones’un 8. sezon birinci bölümünde Jon Snow ile Daenerys Targaryen'in öpüşme sahnesinin kamera arkasını paylaştı.
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Game of Thrones’un 8. sezon birinci bölümüne Kit Harington’ın canlandırdığı Jon Snow ile Emilia Clarke’ın canlandırdığı Daenerys Targaryen karakterlerinin öpüşme sahnesi damga vurdu.
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HBO, her ikisi de 32 yaşında olan İngiliz oyuncuların bu ses getiren sahnesinin kamera arkası görüntülerini paylaştı.
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Sahnede, şelalenin önünde öpüştükleri görülen Jon Snow ve Daenerys Targaryen’in aslında yeşil ekran önünde oldukları, arkadaki görüntünün de prodüksiyon aşamasında montajla eklendiği anlaşıldı.
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Sahnede Jon, Daenerys’in ejderhalarını karşısına görünce korkarak, öpüşmeye konsantre olmak yerine gözlerini onlardan alamadı.
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Jon ile Daenerys arasındaki ilişki, yedinci sezonda başlamıştı.
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6İşte öpüşme sahnesinin kamera arkası fotoğrafları...
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