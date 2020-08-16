Jurassic World: Dominion'ın corona virüs önlemleri 9 milyon dolar

Corona virüsün vurduğu sinema sektörü yaralarını sarmaya çalışırken Jurassic World: Dominion'ın çekimlerinin devam edebilmesi için alınan tüm önlemler 9 milyon doları bulacak.

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16.08.2020 - 13:59

Corona virüs salgınının tüm yaşamı durdurmasının ardından Haziran ayı itibariyle sinema sektöründe normalleşme sürecine geçildi.







Bu süreçte Jurassic World: Dominion'ın çekimlerinin devam edebilmesi için birçok önlem alınıyor.







Bu güvenlik önlemleri söylenenlere göre yaklaşık 9 milyon dolara mal olacak.







Bu kapsamda sette bulunulan her gün için herkese birer corona virüs testi yapılıyor. Satın alınan testlerin toplam sayısı 18 bine ulaştı.

Çekimler süresince tüm ekip için bir otel kapatıldı ve bunun süresi en az 20 hafta olarak planlandı.