Jurassic World: Dominion'ın corona virüs önlemleri 9 milyon dolar

Corona virüsün vurduğu sinema sektörü yaralarını sarmaya çalışırken Jurassic World: Dominion'ın çekimlerinin devam edebilmesi için alınan tüm önlemler 9 milyon doları bulacak.

16.08.2020 - 13:59

Jurassic World: Dominion'ın corona virüs önlemleri 9 milyon dolar - 1
Corona virüs salgınının tüm yaşamı durdurmasının ardından Haziran ayı itibariyle sinema sektöründe normalleşme sürecine geçildi.


Jurassic World: Dominion'ın corona virüs önlemleri 9 milyon dolar - 2
Bu süreçte Jurassic World: Dominion'ın çekimlerinin devam edebilmesi için birçok önlem alınıyor.


Jurassic World: Dominion'ın corona virüs önlemleri 9 milyon dolar - 3
Bu güvenlik önlemleri söylenenlere göre yaklaşık 9 milyon dolara mal olacak.


Jurassic World: Dominion'ın corona virüs önlemleri 9 milyon dolar - 4
Bu kapsamda sette bulunulan her gün için herkese birer corona virüs testi yapılıyor. Satın alınan testlerin toplam sayısı 18 bine ulaştı.
Jurassic World: Dominion'ın corona virüs önlemleri 9 milyon dolar - 5
Çekimler süresince tüm ekip için bir otel kapatıldı ve bunun süresi en az 20 hafta olarak planlandı.

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