Justin Bieber ve Hailey Bieber’dan romantik klip

“On bin saat ve sonra bir on bin saat daha harcardım. Eğer o tatlı kalbini öğrenmek için gereken buysa. Ve asla oraya gelmeyebilirim, ama deneyeceğim. Öyleyse on bin saat veya hayatımın geri kalanındaysa. Seni seveceğim” sözlerini içeren şarkının üç dakikalık klibinde Bieber çiftinin öpüştüğü ve bibirlerine sarıldığı sahneler göze çarpıyor.