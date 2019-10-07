Justin Bieber ve Hailey Bieber’dan romantik klip
Bir yıl arayla iki kez evlenen Justin Bieber ve Hailey Bieber çifti, 10.000 Hours adlı şarkının klibinde birlikte rol aldı.
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Justin Bieber ve Hailey Bieber çifti, geçen hafta ikinci düğünlerini yaptıktan sonra birlikte rol aldıkları yeni kliplerini yayınladı.
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Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’ın müzik grubu Dan + Shay ile işbirliği yaptığı 10.000 Hours adlı şarkının klibinde, model eşi Hailey Bieber ile romantik sahneleri yer alıyor.
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“On bin saat ve sonra bir on bin saat daha harcardım. Eğer o tatlı kalbini öğrenmek için gereken buysa. Ve asla oraya gelmeyebilirim, ama deneyeceğim. Öyleyse on bin saat veya hayatımın geri kalanındaysa. Seni seveceğim” sözlerini içeren şarkının üç dakikalık klibinde Bieber çiftinin öpüştüğü ve bibirlerine sarıldığı sahneler göze çarpıyor.
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25 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, bu hafta 'Wedding Music’ (Düğün Müziği) adıyla yeni bir single çıkarmaya hazırlanıyor.
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22 yaşındaki model Hailey (Baldwin) Bieber ile bir yıl arayla ikinci kez evlenen Justin Bieber, depresyonla mücadele ettiği için bir dönem müzikten uzak kalmıştı.
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2017 yılındaki dünya turunda son 14 konserini iptal ederek müzik kariyerine ara vermişti. O dönem, "Aklımın, kalbimin ve ruhumun devam edebilir hale gelmesini istiyorum" demişti.
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Ancak 2019 yazında İngiliz şarkıcı Ed Sheeran ile 'I Don't Care' şarkısında düet yapması, dönüş yapıyor olduğunun işareti olarak yorumlanmıştı.