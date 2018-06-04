Justinianus Köprüsü Dünya Miras Geçici Listesi'nde

1 Justinianus Köprüsü de alındı. Türkiye’den 78 eserin bulunduğu Unesco Dünya Miras Geçici Listesi 'ne Sakarya'da 1500 yıldır ayakta durande alındı.

2 Köprünün listeye girmesi için uzun soluklu bir çalışma ortaya koyduklarını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şöyle konuştu: "Bu görkemli yapıya hak ettiği değeri tekrar kazandırabilmek için bir taraftan girişimlerde bulunurken, diğer taraftan da bin 500 yıllık tarihi yolculuğun hikayesini belgesel haline getirerek buradaki manevi değeri evrensel bir dilde anlatmaya çalıştık."

3 "Birçok tarihi olaya şahitlik eden Justinianus Köprüsü’nü tekrar insanlığa kazandırarak, gelecek nesillerimize aktarmak istiyoruz. Bunun aşamalarından birisi olan geçici listeye girmekle de hedefimize bir adım daha yaklaşmış bulunmaktayız. İnşallah ülkemiz adına güzel bir başarıya imza atacağız"

4 Köprünün tüm insanlığı ortak mirası olarak kabul edilecek olmasının büyük bir mutluluk olduğunu belirten Alemdar sözlerini şöyle sürdürdü: "Listede yer bulabilen eserler bulundukları bölgeyi bir turizm merkezine dönüştürürken, ulusal anlamdaki etkilerinin yanı sıra uluslararası alanda da bir marka haline geliyorlar."