Kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait 40 eser Çorum Arkeoloji Müzesi'nde

Çorum Arkeoloji Müzesi envanterine kayıtlı 15 bin 364 eserin bulunduğunu söyleyen İbiş, şunları kaydetti: "Bu eserler 1960'lı yıllardan günümüze kadar bölgede edinilen eserlerdir. Bunların bir kısmı hibe, bazıları kazı ve bazıları da müsadere ve satın alma yoluyla gelmekte. Bize her yıl 300'e yakın tarihi eser müsadere yoluyla gelmekte. Yani kaçak kazılarda elde edilip bize gelmekte."