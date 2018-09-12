"Kaçamak"ın çekimleri tamamlandı
ntv.com.tr
Cem Yılmaz’ın "Karakomik Filmler" serisinin ilki olan ‘Kaçamak’ın çekimlerinin sona erdiği belirtildi. Gelecek Ocak ayında vizyone girecek olan Kaçamak, "2 Arada" filmiyle birlikte tek bilet alınarak art arda izlenebilecek.
-
1Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat’ın üstlendiği Kaçamak filminin Bodrum ve İstanbul’da gerçekleştirilen çekimleri tamamlandı.
-
2Karakomik Filmler serisinin ilki olma özelliği taşıyan Kaçamak, 4 arkadaşın çıktıkları tatil sırasında başlarına gelen olayları eğlenceli bir dille konu alıyor.
-
3Can Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memili ve Özkan Uğur’un tatile çıkan 4 arkadaşı canlandırdığı filmde, Cem Yılmaz da gittikleri otelin sahibi Alpay karakterine hayat veriyor.
-
4
Nilperi Şahinkaya ise bilim kadını olarak rol alırken Alişan Uğur da dahi bir bilim adamını canlandırıyor.
-
5
Filmin çekimlerinin tamamlanmasından sonra ekip önümüzdeki hafta çekimleri başlayacak serinin 2. filmi "2 Arada" için hazırlanmaya başladı.
-
6
Cem Yılmaz’ın yaptığı "Karakomik Filmler" serisinin ilki olan ‘Kaçamak’, önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan ‘2 Arada’ filmi ile birlikte vizyona girecek. Her ikisi de orta metraj olan filmler, sinema da tek biletle, arka arkaya 2 film birden izlenebilecek. Birbirinden bağımsız iki farklı senaryoya sahip olan filmlerde, oyuncular farklı karakterlerle seyirci karşısına çıkacak.
-
7