Kadıköy Plak Günleri’nden kareler (27 bin kişi katıldı)
Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük plak buluşması 3. Kadıköy Plak Günleri’ne iki günde 27 bin kişi katıldı. Nostaljinin müzikseverlerle buluştuğu etkinlikte Müzeyyen Senar'ın 1967 model Anadol marka otomobili ile kendi üzerine kayıtlı ruhsatı da yer aldı.
-
1Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği Türkiye’nin en büyük plak buluşması olan Kadıköy Plak Günleri”ne rekor düzeyde katılım oldu.
-
28- 9 Eylül tarihlerinde Moda’da bulunan Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde gerçekleşen etkinliğe 27 bin kişi katıldı.
-
3
Etkinlikte Müzeyyen Senar'ın 1967 model Anadol marka otomobili ile kendi üzerine kayıtlı ruhsatı da yer aldı.
İşte etkinlikten yansıyan diğer kareler...
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17