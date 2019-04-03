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Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması sonuçlandı

ntv.com.tr

Anadolu Hayat Emeklilik’in bu yıl 13.'üncüsünü gerçekleştirdiği “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. ‘Hayata Dair’ temasıyla kadın fotoğrafçıları bir araya getiren yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan 44 eser 2-30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da Tepe Nautilus AVM’de fotoğrafseverlerle buluşacak. İşte yarışmada derece alan fotoğraflar....

  • 1

    Birincilik ödül

    Birincilik ödül

    "Sisler Arasında"

    Fotoğraf: Zehra Çöplü

  • 2

    İkincilik ödülü

    İkincilik ödülü

    "Sevgi"

    Fotoğraf: Gülten Ünal

  • 3

    Üçüncülük ödülü

    Üçüncülük ödülü

    "Çiftçinin Altını"

    Fotoğraf: Emel Akar

  • 4

    Mansiyon ödülü

    Mansiyon ödülü
    Fotoğraf: Dilek Uyar
  • 5

    Mansiyon ödülü

    Mansiyon ödülü
    Fotoğraf: Nüket Uluç
  • 6

    Mansiyon ödülü

    Mansiyon ödülü
    Fotoğraf: Sibel Yıldırım
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