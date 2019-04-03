Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması sonuçlandı
ntv.com.tr
Anadolu Hayat Emeklilik’in bu yıl 13.'üncüsünü gerçekleştirdiği “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. ‘Hayata Dair’ temasıyla kadın fotoğrafçıları bir araya getiren yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan 44 eser 2-30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da Tepe Nautilus AVM’de fotoğrafseverlerle buluşacak. İşte yarışmada derece alan fotoğraflar....
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1
Birincilik ödül
"Sisler Arasında"
Fotoğraf: Zehra Çöplü
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2
İkincilik ödülü
"Sevgi"
Fotoğraf: Gülten Ünal
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3
Üçüncülük ödülü
"Çiftçinin Altını"
Fotoğraf: Emel Akar
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4
Mansiyon ödülüFotoğraf: Dilek Uyar
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5
Mansiyon ödülüFotoğraf: Nüket Uluç
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6
Mansiyon ödülüFotoğraf: Sibel Yıldırım