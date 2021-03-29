Hatice Abalı Kapadokya'ya özgü kayaçlara peri kızlarını resmediyor

Çalışmalarında, bölgeye özgü kayaları tuval olarak kullandığını belirten Abalı, şöyle devam etti:

"Çalışmayı taşın dokusuna göre seçiyorum. Damarlı bir taş olduğu için kırılabiliyor, bunun için dikkatle çalışmam gerekiyor. Taşın dokusu hayalimde çeşitli öğeler canlandırıyor, ben de taşın bu dokusuna uygun çizim yapıyorum. Bölgeye has taşlar kullanıyorum. Bunlar, doku itibarıyla yaptığım çalışmalara zemin hazırlıyor. İllüstrasyon çalışmasıyla hikayelerin resimlerini yapıyorum. Resimleri, eski gazete kupürleri ile buluşturarak bütünlük katıyorum. Bölgenin mistik ve doğal bir havası var. Bu yüzden renkler ve kullandığım malzemeleri özellikle seçiyorum. Atölyeye gelen turistler çalışmalarımı çok beğeniyor ve enteresan buluyor."