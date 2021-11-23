Karabük Hadrianaupolis'te Roma askerine ait 1800 yıllık demir maske bulundu

Hadrianaupolis'te bir Roma garnizonunun, askeri üssünün varlığından söz edilebileceğini anlatan Çelikbaş, "Roma, Karadeniz Bölgesi'nden kendi coğrafyasına gelebilecek her türlü tehlikeye karşı üsler inşa ederek savunmasını en uçta yapmayı planlamış. Bu savunma amaçlı askeri kentlerinden birinin de Hadrianaupolis olduğunu düşünüyoruz. Maske parçası imparatorluk dönemine ait. Çok büyük ihtimalle de benzer örneklerine ve tabakalandırma tarihine baktığımızda 3. yüzyıla ait" bilgisini verdi.

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