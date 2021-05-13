Karadeniz'in ilk insan yerleşkesi: Tekkeköy Mağaraları

"Ahşap yürüyüş ve seyir terası ile donatacağız"



Ortasında geçen vadi ile eşsiz olan bu mekanı yerli ve yabancı herkesin gezerek görmesini arzu ettiğini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköy ismini bin 200 yıllarda buraya gelerek bir tekke kurarak, han kurarak gelen geçen bütün yolculara ağırlayan bir Selçuklu Şeyhi olan Şeyh Yusuf Zeynüddin Efendi'nin kurduğunu tekkeden alan çok ciddi tarihi olan bir ilçedir. Tekkeköy milattan öncesine dayanan Karadeniz'de ilk insan yerleşkesidir. Mağaralarımızı özellikle bu yıl Allah nasip ederse gezilebilecek hale getirileceği ahşap yürüyüş ve seyir terası ile donatacağız. Turistlerimiz çok rahatlıkla mağaraları ziyaret edebilsin diye. Bu mağaralarda Karadeniz'de katlı yaşama geçilen ilk yerleşim yeridir. Burada gemilerin halat yerleri hala durur. Buradaki müzemizde bu bölgede yapılan kazılarda Tekkeköy'de 14 farklı uygarlığın yaşadığını kanıtlamış malzemeler var. Ortasında geçen vadi ile eşsiz olan bu mekan yerli ve yabancı herkesin gezerek görmesini arzu ederim" dedi.

tu.