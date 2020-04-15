Karantinada evden ücretsiz izlenebilecek filmler

Corona virüs salgınının önüne geçilmesi için sosyal izolasyonun sağlanmaya çalışıldığı ve herkesin eve kapandığı bugünlerde, moralleri yükseltmek için film şirketleri, yönetmenler, televizyon kanalları ve dijital platformlar çeşitli filmleri ve dizileri ücretsiz olarak izleyicilerin beğenisine sunuyor. İşte YouTube'da ücretsiz olarak izlemeye açılan filmler...

15.04.2020 - 12:09 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 12:49

Karantina günlerinde yapım şirketi Lionsgate, ünlü filmleri cuma günleri YouTube’da canlı olarak yayınlayacak. Lionsgate Live! A Night at the Movies ismindeki dört hafta sürecek olan bu online film izleme etkinliğinin sunuculuğunu usta oyuncu Jamie Lee Curtis üstlenecek. Programda Curtis, sinema anılarını izleyicilerle paylaşacak ve ünlü isimleri konuk edecek.

Bu film gösterimleri, izleyicileri ekonomik anlamda olumsuz etkilenen sinema endüstrisindeki çalışanlara yardım etmek amacıyla kurulan Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation‘a bağış yapması için de teşvik edecek.

İşte Lionsgate etkinliği kapsamında internetten yayınlanacak filmler ile YouTube'dan halihazırda seyredilebilecek diğer filmler...

The Hunger Games (2012) 

Yayın tarihi: 17 Nisan

Dirty Dancing (1987)

Yayın tarihi: 24 Nisan

La La Land (2016)

Yayın tarihi: 1 Mays

John Wick (2014)

Yayın tarihi: 8 Mayıs (Bu gösterim için yaş sınırlaması olacak)

YOUTUBE'DAN İZLENEBİLECEK DİĞER FİLMLER

So Undercover (2012)
Diana: The Royal Truth (2017)
Before We Go (2015) 
A Little Bit of Heaven (2011)
Mazes and Monsters (1982)
Labor Pains (2009)
Into The Blue (2005)
Everybody Loves Somebody (2017)
The Pink Panther (2006)
The September Issue (2010)
Miss Stevens (2016)

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