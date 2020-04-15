Karantinada evden ücretsiz izlenebilecek filmler

Karantina günlerinde yapım şirketi Lionsgate, ünlü filmleri cuma günleri YouTube’da canlı olarak yayınlayacak. Lionsgate Live! A Night at the Movies ismindeki dört hafta sürecek olan bu online film izleme etkinliğinin sunuculuğunu usta oyuncu Jamie Lee Curtis üstlenecek. Programda Curtis, sinema anılarını izleyicilerle paylaşacak ve ünlü isimleri konuk edecek.

Bu film gösterimleri, izleyicileri ekonomik anlamda olumsuz etkilenen sinema endüstrisindeki çalışanlara yardım etmek amacıyla kurulan Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation‘a bağış yapması için de teşvik edecek.

İşte Lionsgate etkinliği kapsamında internetten yayınlanacak filmler ile YouTube'dan halihazırda seyredilebilecek diğer filmler...