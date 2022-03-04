Kardan Perde Film Festivali Kars'ta başladı

Yönetmen Reis Çelik, hava şartları dolayısıyla Tuncel Kurtiz'in başrolünde oynadığı filmin gösterimini kapalı salonda yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Yarın hava koşulları elverirse Çıldır Gölü'nde devam edeceğiz. Kardan Perde Film Festivali, uluslararası boyutuyla bölgemize, ülkemiz ve dünya sanatına, umalım güzel şeyler kazandırır. Onun keyfini hep birlikte yaşamış oluruz” dedi.