Keanu Reeves: Corona virüs Matrix 4'ü etkilemeyecek

The Matrix'in Neo'su Keanu Reeves corona virüsün merakla beklenen 4. filmin çekimlerini etkilemeyeceğini açıkladı. Vizyon tarihi 1 Nisan 2022 olarak belirlenen filmin oyuncu kadrosunda Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra gibi ünlü isimler yer alırken Laurence Fishburne ise bu defa filmde yer almayacak. 22 Nisan 2022'de vizyona girmesi beklenen The Matrix 4'ten ilk set fotoğrafları geldi, filmin konusu ise sır gibi saklanıyor. İşte Matrix serisini anlamak için Matrix hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar ve devam filmleri...

Keanu Reeves: Corona virüs Matrix 4'ü etkilemeyecek - 1

Keanu Revees The Matrix 4 hakkında konuştu

Keanu Reeves'ın başrolünü üstlendiği The Matrix 4 ve John Wick 4 filmlerinin 21 Mayıs 2021 tarihinde aynı gün vizyona gireceği açıklandı ancak corona virüs sebebiyle Matrix 4 için son vizyon tarihi 1 Nisan 2022 olarak belirlendi. Corona virüs nedeniyle pek çok yapımın çekimleri duruken The Matrix-4'ün çekimleri için ise devam kararı verildi.

"PROTOKOLLER VAR"

Çekimlerle ve filmin geleceğiyle ilgili açıklama yapan Kenau Revees, “Şov devam etmeli, bilirsiniz bazı etkili ve dikkatle hazırlanmış protokoller var. Film yapım ritmimiz etkilenmedi ya da kesintiye uğramadı. Herkesin bu projeyi sevdiğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu. 

İşte geçmişten günümüze The Matrix hakkında bilmeniz gerekenler

Keanu Reeves: Corona virüs Matrix 4'ü etkilemeyecek - 2

MATRİX SERİSİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Dövüş sahneleri 

Öne çıkan oyuncuların dövüş sahneleri için 4 ay boyunca  kamp yaparak, gerçekçi olması adına  birçok sahne dublör kullanmadan çekildi.

İlk filmde Morpheus’u kurtarmak için binaya gelen Neo ve Trinity’nin 3 dakikalık giriş sahnesinin çekimi 10 gün sürüyor. 

Keanu Reeves: Corona virüs Matrix 4'ü etkilemeyecek - 3

MATRİX SERİSİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Baudrillard

Derin bir felsefi alt yapıya sahip olan The Matrix filmi için oyunculara çekim öncesi Baudrillard gibi ünlü düşünürlerin eserleri okutuldu. 

Keanu Reeves: Corona virüs Matrix 4'ü etkilemeyecek - 4

MATRİX SERİSİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Renkler

Filmin nasıl görünmesi konusunda oldukça net olan  Wachowski Kardeşler, filmde yer alan oyuncularla birlikte 500’ün üzerinde storyboard oluşturuyor; bilgisayarlardan oluşan The Matrix evreni yeşil tonlarında tasvir edilirken gerçek dünya ise mavi tonlarıyla resmediliyor.

Keanu Reeves: Corona virüs Matrix 4'ü etkilemeyecek - 5

MATRİX SERİSİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Kahin

Delphi Kahini, Apollo Tapınağı’nın ve Antik Yunan’ın en prestijli rahibesi.

Tapınağın duvarına kazınmış olan “gnōthi seautón (Know Thyself)” yani “Kendini Bil” ibaresi kahinin mutfağında görülür.

Keanu Reeves: Corona virüs Matrix 4'ü etkilemeyecek - 6

MATRİX SERİSİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Böcek sahnesi

Neo’nun göbek deliğinden giren “böcek” Keanu Reeves için özel bir tasarım, CGI ve prostetik kombinasyonu ile elde ediliyor. 

Böceğin Neo’dan çıkarılmasını sağlayan aletin tasarlanması ve yapılması ise 12 hafta sürüyor.

Keanu Reeves: Corona virüs Matrix 4'ü etkilemeyecek - 7

MATRİX SERİSİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Keanu Revees 

MetaCortex ofisindeyken Neo ve Morpheus arasında geçen cep telefonu konuşmasında, Keanu Reeves 34. katın penceresinden çıkarak dublör kullanmadan ölüm riskini göze alarak kendisi tırmanıyor.

İşte The Matrix'in devam filmleri...

Keanu Reeves: Corona virüs Matrix 4'ü etkilemeyecek - 8

The Matrix (1999)

The Matrix ABD'de 173 milyon, tüm dünyada ise 463 milyon dolar gelir getirdi.

FİLMİN KONUSU

Bir bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson aynı zamanda Neo nickname'li çok usta bir "hacker" dır. Ancak siyah takım elbiseli ve gözlüklü adamların yakın takibindedir. Bu takibin nedenini ise karşılaşacağı Morpheus'dan öğrenecektir. Neo, birden kendini Morpheus'un anlattıklarına güvenmek zorunda kaldığı büyük bir komplonun içinde bulacaktır. İçinde yaşadığımızı sandığımız bu dünya tamamiyle aldatıcıdır. Tüm insanlık aslında uzaydan gelen yaratıkların köleleridir. Neo, Trinity ve Morpheus'un da yardımıyla kendilerini bu düzeni yıkmaya adayan bir grubun içine katılır.

Keanu Reeves: Corona virüs Matrix 4'ü etkilemeyecek - 9

MAatrix Reloaded (2003)

Matrix Reloaded, Matrix serisinin ikinci filmi olup film ABD'de 281 milyon, tüm dünyada ise 741 milyon dolar gelir getirdi.

FİLMİN KONUSU

Seçilmiş kişi Neo, Matrix'teki kurtarıcı rolüyle en güçlü varlıktır. Matrix'e kaçak girişleri temizlemekle yükümlü ajanlar bile karşısında duramaz. Matrix'te gemi kaptanlarının bir toplantısında onları tanıdık bir yüz ziyaret edecektir, daha önce Neo'nun onu yokettiği Ajan Smith. Ajan kimliğinin dışında yeniden sahneye çıkan smith, kendini kopyalayabilmekte ve çoğaldıkça güçlenmektedir. Neo'nun artık Matrix'te gerçek bir rakibi vardır. Morpheus ve Trinity ise diğer gemi kaptanlarıyla birlikte seçilmişi kaynağa götürecek yolu arayacaklardır.

Keanu Reeves: Corona virüs Matrix 4'ü etkilemeyecek - 10

Matrix Revolutions (2003)

Matrix Revolutions, The Matrix serisinin üçüncü filmi ise ABD'de 139 milyon, tüm dünyada ise 427 milyon dolar gelir getirdi.

FİLMİN KONUSU

Filmde Neo, kaynağa giderek Mimar'ın ağzından Matrix ile ilgili tüm gerçekleri öğrendikten sonra seçimini diğer seçilmişlerden farklı olarak yapar ve döngü bozulur. Yeri kazmakta olan makineler Zion'a girer ve tam anlamıyla bir Makine - insan savaşı başlar. Artık tüm gerçeklerin farkında olan Neo, Makineler şehrine giderek bir anlaşma teklif eder. Tüm Matrix'i ele geçirmiş ve yakında Makine şehrini de yok edecek olan Smith'i öldürecek, karşılığında ise barış sağlanmış olacaktır. 

Keanu Reeves: Corona virüs Matrix 4'ü etkilemeyecek - 11

The Matrix 4 (2022)

1999 yılında yayınlanan "Matrix" filminin dördüncü devam halkası olan filmin yönetmen koltuğunda Lana Wachowski oturuyor. Neo karakterini bir kez daha Keanu Reeves'in canlandırdığı filmin kadrosunda Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra gibi isimler yer alıyor.
Keanu Reeves: Corona virüs Matrix 4'ü etkilemeyecek - 12

The Matrix 4 (2022)

Keanu Reeves ise Matrix 4'ün çekimleri için “Şov devam etmeli” diyen Reeves, “Bilirsiniz, bazı etkili ve dikkatle hazırlanmış protokoller var. Film yapım ritmimiz etkilenmedi ya da kesintiye uğramadı. Herkesin bu projeyi sevdiğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.
Keanu Reeves: Corona virüs Matrix 4'ü etkilemeyecek - 13

The Matrix 4 (2022)

The Matrix 4 senaryosunda Reeves ve Moss’a eşlik edecek isimlerden bir diğeri ise “How I Met Your Mother” aktörü Neil Patrick Haris.

Harris The Matrix 4'ün kötü adamı olarak seyirci karşısına çıkacak.

The Matrix 4 ile ilk kez gişe rekorlarına oynayacak bir sinema filminde yer alacak.


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