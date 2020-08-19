Keanu Reeves: Corona virüs Matrix 4'ü etkilemeyecek

Keanu Revees The Matrix 4 hakkında konuştu

Keanu Reeves'ın başrolünü üstlendiği The Matrix 4 ve John Wick 4 filmlerinin 21 Mayıs 2021 tarihinde aynı gün vizyona gireceği açıklandı ancak corona virüs sebebiyle Matrix 4 için son vizyon tarihi 1 Nisan 2022 olarak belirlendi. Corona virüs nedeniyle pek çok yapımın çekimleri duruken The Matrix-4'ün çekimleri için ise devam kararı verildi.

"PROTOKOLLER VAR"

Çekimlerle ve filmin geleceğiyle ilgili açıklama yapan Kenau Revees, “Şov devam etmeli, bilirsiniz bazı etkili ve dikkatle hazırlanmış protokoller var. Film yapım ritmimiz etkilenmedi ya da kesintiye uğramadı. Herkesin bu projeyi sevdiğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

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