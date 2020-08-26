Keanu Reeves içinde ukde kalan rolü açıkladı: Hep Wolverine’i canlandırmak istedim

John Wick serisiyle aksiyon filmlerinin yıldızı haline gelen Reeves, şu ana kadar canlandırmak isteyip de bunu henüz gerçekleştiremediği tek bir rolün olduğunu söyledi. Reeves, Frank Miller’ın yaratıcısı olduğu orijinal Marvel çizgi romanlarındaki X-Men mutantını canlandırmayı çok istediğini belirtti.

Keanu Reeves bugünlerde Matrix 4 setinde çekimlere devem etse de işler planladığı gibi gitmiyor. Reeves’in oynadığı Matrix 4 ve John Wick 4 filmlerinin aynı gün, yani 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girecekti. Yani Neo ile John Wick gişede karşı karşıya gelecek ve sonuç ne olursa olsun Keanu Reeves 2021'e damga vuracaktı. Hatta 21 Mayıs'ın Dünya Keanu Reeves günü (Keanu Reeves Day) ilan edilmesi bile konuşuluyordu. Ancak bütün bu planlar corona virüs engeline takıldı ve filmlerin vizyon tarihleri değişti.