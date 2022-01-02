Keanu Reeves konuştu: Matrix serisi devam edecek mi?

Yakın zamanda Matrix Resurrections'ın yapımcılarından James McTeigue da yeni bir üçleme planının olmadığı iddialarına ilişkin "Aklımızda yaşananların öncesini anlatacak bir film fikri yok. Bir devam filmi planımız da yok. Başka üçlememiz yok" diyerek konuşmuştu.





