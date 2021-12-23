Keanu Reeves, Marvel ile görüştüğünü onayladı: Wolverine hayali gerçek mi oluyor?

Haberler 23.12.2021 - 14:07
Merakla beklenen Matrix Resurrections filminde bir kez daha Neo olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Keanu Reeves, Marvel Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan Kevin Feige ile görüştüğünü doğruladı.
Reeves, Kevin Feige ile bir karara varamadıklarını ancak bir şey bulmak istediklerini söyledi
57 yaşındaki oyuncunun bu sözleri Keanu Reeves için uygun bir rol üzerinde çalışıldığı şeklinde yorumlandı.
Keanu Reeves'in Marvel Evreni ile ilgili sözleri heyecan yaratsa da hangi rolü üstleneceği tartışmaları beraberinde getirdi. Marvel filmlerinde oynayan çoğu başrolün stüdyonun projeleriyle ünlü olduğu, Hollywood'un zirvesindeki isimlerin de yan karakterler için kullanıldığı biliniyor.
Yine de bu Keanu Reeves'in Marvel ile ilgili ilk sözleri değil. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz günlerde Marvel filmlerinde yer almanın kendisi için bir onur olacağını söyledi
Reeves "Marvel'da gerçekten harika yönetmenler ve vizyonerler var. Daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapıyorlar. Filmlerin büyüklüğü, hırsı ve prodüksiyonu açısından bu çok özel. Dolayısıyla bunun bir parçası olmak güzel olurdu" diyerek stüdyo hakkında övgülerde bulunmuştu.
Daha da önemlisi Keanu Reeves,'in şu ana kadar canlandırmak isteyip de bunu henüz gerçekleştiremediği tek rolün Wolverine olduğu biliniyor. Canadalı oyuncu, daha önce Frank Miller’ın yaratıcısı olduğu orijinal Marvel çizgi romanlarındaki X-Men mutantını canlandırmayı çok istediğini söylemişti.