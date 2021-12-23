Keanu Reeves, Marvel ile görüştüğünü onayladı: Wolverine hayali gerçek mi oluyor?

The Matrix serisi ile kariyerinde zirve yapan, John Wick serisiyle de aksiyon filmlerinin yıldızı haline gelen Keanu Reeves, Marvel ile görüştüğünü doğruladı. Kariyeri boyuncu Wolverine karakteri canlandırma hayali olduğunu bilenen Canadalı oyuncunun hangi film ve rol ile süperkahraman evrenine gireceği ise şimdilik bilinmiyor.

Haberler 23.12.2021 - 14:07

Keanu Reeves, Marvel ile görüştüğünü onayladı: Wolverine hayali gerçek mi oluyor? - 1

Merakla beklenen Matrix Resurrections filminde bir kez daha Neo olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Keanu Reeves, Marvel Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan Kevin Feige ile görüştüğünü doğruladı.

Keanu Reeves, Marvel ile görüştüğünü onayladı: Wolverine hayali gerçek mi oluyor? - 2

Reeves, Kevin Feige ile bir karara varamadıklarını ancak bir şey bulmak istediklerini söyledi

Keanu Reeves, Marvel ile görüştüğünü onayladı: Wolverine hayali gerçek mi oluyor? - 3

57 yaşındaki oyuncunun bu sözleri Keanu Reeves için uygun bir rol üzerinde çalışıldığı şeklinde yorumlandı.

Keanu Reeves, Marvel ile görüştüğünü onayladı: Wolverine hayali gerçek mi oluyor? - 4

Keanu Reeves'in Marvel Evreni ile ilgili sözleri heyecan yaratsa da hangi rolü üstleneceği tartışmaları beraberinde getirdi. Marvel filmlerinde oynayan çoğu başrolün stüdyonun projeleriyle ünlü olduğu, Hollywood'un zirvesindeki isimlerin de yan karakterler için kullanıldığı biliniyor.

Keanu Reeves, Marvel ile görüştüğünü onayladı: Wolverine hayali gerçek mi oluyor? - 5

Yine de bu Keanu Reeves'in Marvel ile ilgili ilk sözleri değil. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz günlerde Marvel filmlerinde yer almanın kendisi için bir onur olacağını söyledi

Keanu Reeves, Marvel ile görüştüğünü onayladı: Wolverine hayali gerçek mi oluyor? - 6

Reeves "Marvel'da gerçekten harika yönetmenler ve vizyonerler var. Daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapıyorlar. Filmlerin büyüklüğü, hırsı ve prodüksiyonu açısından bu çok özel. Dolayısıyla bunun bir parçası olmak güzel olurdu" diyerek stüdyo hakkında övgülerde bulunmuştu.

Keanu Reeves, Marvel ile görüştüğünü onayladı: Wolverine hayali gerçek mi oluyor? - 7

Daha da önemlisi Keanu Reeves,'in şu ana kadar canlandırmak isteyip de bunu henüz gerçekleştiremediği tek rolün Wolverine olduğu biliniyor. Canadalı oyuncu, daha önce Frank Miller’ın yaratıcısı olduğu orijinal Marvel çizgi romanlarındaki X-Men mutantını canlandırmayı çok istediğini söylemişti.

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