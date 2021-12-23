Keanu Reeves, Marvel ile görüştüğünü onayladı: Wolverine hayali gerçek mi oluyor?

Reeves "Marvel'da gerçekten harika yönetmenler ve vizyonerler var. Daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapıyorlar. Filmlerin büyüklüğü, hırsı ve prodüksiyonu açısından bu çok özel. Dolayısıyla bunun bir parçası olmak güzel olurdu" diyerek stüdyo hakkında övgülerde bulunmuştu.