Keanu Reeves, Matrix Resurrections'ın sinemalarla aynı anda dijitalde yayınlanmasına olumlu bakıyor

Haberler 20.12.2021 - 15:15
Merakla beklenen Matrix Resurrections, bu cuma vizyona giriyor. Film sinemalarla aynı anda, dijital platform HBO Max'te de yayınlanacak. Son zamanlarda, özellikle pandemiyle birlikte filmlerin vizyona girer girmez dijital mecralarda da yayınlanması sıklıkla karşımıza çıkan ve büyük tartışmalar yaratan bir uygulama. Keanu Reeves ise bu duruma olumlu yaklaşıyor.
Reeves, The Guardian ile yaptığı röportajda, kendisine filmi evinde hatta televizyonda da değil, bilgisayarında izleyeceğini söyleyen gazeteci Tom Lamont'a "Tabii ki, eğer evde izlemen gerekiyorsa evde izlersin" dedi.
Beyazperde'nin haberine göre; Keanu Reeves'in bu yorumu, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Nihayet içinde yaşadığımız dünyayı anlayan biri çıktı" şeklinde yorumlarla takdir topladı.
Matrix Resurrections filminden fotoğraflar...