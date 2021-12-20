Keanu Reeves, Matrix Resurrections'ın sinemalarla aynı anda dijitalde yayınlanmasına olumlu bakıyor

Son zamanlarda, büyük bütçeli filmlerin vizyona girer girmez dijital platformlarda da yayınlanması büyük tartışmalara yol açıyor. Buna şiddetle karşı çıkan yönetmen ve oyuncuların aksine, Keanu Reeves konuya olumlu yaklaşıyor.

Haberler 20.12.2021 - 15:15

Keanu Reeves, Matrix Resurrections'ın sinemalarla aynı anda dijitalde yayınlanmasına olumlu bakıyor - 1

Merakla beklenen Matrix Resurrections, bu cuma vizyona giriyor. sinemalarla aynı anda, dijital platform HBO Max'te de yayınlanacak. Son zamanlarda, özellikle pandemiyle birlikte filmlerin vizyona girer girmez dijital mecralarda da yayınlanması sıklıkla karşımıza çıkan ve büyük tartışmalar yaratan bir uygulama. Keanu Reeves ise bu duruma olumlu yaklaşıyor.

Keanu Reeves, Matrix Resurrections'ın sinemalarla aynı anda dijitalde yayınlanmasına olumlu bakıyor - 2

Reeves, The Guardian ile yaptığı röportajda, kendisine filmi evinde hatta televizyonda da değil, bilgisayarında izleyeceğini söyleyen gazeteci Tom Lamont'a "Tabii ki, eğer evde izlemen gerekiyorsa evde izlersin" dedi.

Keanu Reeves, Matrix Resurrections'ın sinemalarla aynı anda dijitalde yayınlanmasına olumlu bakıyor - 3

Beyazperde'nin haberine göre; Keanu Reeves'in bu yorumu, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Nihayet içinde yaşadığımız dünyayı anlayan biri çıktı" şeklinde yorumlarla takdir topladı.

Keanu Reeves, Matrix Resurrections'ın sinemalarla aynı anda dijitalde yayınlanmasına olumlu bakıyor - 4

Matrix Resurrections filminden fotoğraflar...

Keanu Reeves, Matrix Resurrections'ın sinemalarla aynı anda dijitalde yayınlanmasına olumlu bakıyor - 5
Keanu Reeves, Matrix Resurrections'ın sinemalarla aynı anda dijitalde yayınlanmasına olumlu bakıyor - 6
Keanu Reeves, Matrix Resurrections'ın sinemalarla aynı anda dijitalde yayınlanmasına olumlu bakıyor - 7
Keanu Reeves, Matrix Resurrections'ın sinemalarla aynı anda dijitalde yayınlanmasına olumlu bakıyor - 8

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