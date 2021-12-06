Keban Baraj Gölü'nde suyun çekilmesiyle tarihi höyükler de gün yüzüne çıktı

Bölgenin 1970 yılında yapılan Keban Barajı kurtarma kazılarından sonra unutulduğunu ifade eden Parlıtı, şöyle konuştu: "Kura-Aras Kültürü'nün kuzey yayılımında en uç noktalarından birini Pulur Sakyol ve Yeniköy höyüklerinin oluşturması çok önemli ve bu açıdan kilit rol üstelenen merkezlerden birisi. Kazısı yapıldı ama maalesef üçte biri kazılmadan sular altında kaldı. Şimdi suların gelgit yaparak ortaya çıkardığı mezarlar bu açıdan oldukça önemli"





