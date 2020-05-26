Kelebek fotoğrafları kitapta toplandı

Tokat’ta tür potansiyelinin birçok ilden fazla olduğunu söyleyen fen bilgisi öğretmeni Lokman Baş, "O can alıcı renkleri, zarafeti görünce kendimizi alamadık. Biz de Gökhan Sözal ile birlikte kelebeklere merak saldık. 6 yıldır da kelebek gözlemciliği yapıyoruz amatör olarak. İlimizde tür potansiyeli yüksek. Birçok ilden daha fazla kelebek sayımız var. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından çıkartılan kitabımızda da 188 türe yer verdik. Tabi bu 188 türün hepsini biz fotoğraflamadık. 140 türü biz kendimiz fotoğrafladık. Ama literatürde geçen diğer türleri de Türkiye'deki diğer arkadaşlardan rica ederek onların da katkısıyla kitapta fotoğraflarına yer verdik. Erbaa kelebek ekibi olarak kitap bizim hayallerimizden birisiydi. 6 kişilik bir ekibimiz var. Bu hayalimize Tokat Valiliği'miz ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü destek oldu. Onların da desteğiyle kitabımız ortaya çıktı" dedi.









