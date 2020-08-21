Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki Harbiye Açıkhava Konserleri'nin ikincisinde Kenan Doğulu sahne aldı.

21.08.2020 - 08:32

Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu - 1
Kenan Doğulu, yeni corona virüs tedbirleri kapsamında konser vermenin çok enteresan bir tecrübe olduğuna dikkati çekerek, bunun bir anı olarak hatıralara kaydedileceğini söyledi.
Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu - 2
Hayranlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğulu, "Allah hepimize kolaylık versin. Biz bizeyiz, beraberiz. Her şeyin altından kalkabilecek, yeniden düzelecek güç bizde var" dedi.
Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu - 3
Ağabeyi Ozan Doğulu'nun da piyonada kendisine eşlik ettiği konserde şarkıcı bazı parçaları konseri dinlemeye gelenlerle beraber seslendirdi.
Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu - 4
Konsere Boş Sayfa parçasıyla başlayan Kenan Doğulu, İlk Adımı Sen At, Ben Güzelden Anlarım, Yaparım Bilirsin, Aklım Karıştı, Baş Harfi Ben, ve Ara Beni Lütfen'in aralarında bulunduğu şarkılarını söyledi.

Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu - 5
Corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan oturma düzeniyle gerçekleştirilen Harbiye Açıkhava Konserleri 5 Eylül'e kadar sürecek.
Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu - 6

Duygu Soylu ve Cem Pilevneli sürprizinin yaşandığı Kenan Doğulu konserinden fotoğraflar...

Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu - 7
Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu - 8
Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu - 9
Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu - 10

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