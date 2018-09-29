Kenan Doğulu minik hayranını uyandıramadı

Türk pop müziğinin güçlü sesi Kenan Doğulu, Kerki ve Solfej’in düzenlediği Açıkhava Güz konserleri kapsamında Bursa’da binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında Doğulu ile küçük hayranı arasında geçen diyalog dikkat çekti
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Kenan Doğulu, Bursa'da ilk kez seslendirdiği ve müzik listelerinin üst sıralarından inmeyen Vay Be albümündeki yepyeni şarkılarıyla; İlk Adımı Sen At, Güzeller İçinden, Doktor, Tutamıyorum Zamanı, Kandırdım, Baş Harfi Ben ve Şans Meleğim gibi en sevilen şarkılarını Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran sevenleriyle birlikte söyleyerek muhteşem bir konsere imza attı.
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Doğulu bir ara sahneden inip seyirciler arasında uyuyan küçük bir kız çocuğun yanına giderek minik hayranını uyandırmaya çalıştı.
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Ünlü sanatçı kendisini dinlemeye gelenlerin fotoğraf isteğini kırmayarak sahnede bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.
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Açıkhavayı dolduran müzik sevenlerinde hemen hemen tüm şarkılara alkışlarla eşlik ettiği konserde, ışık ve görsel efektlerle desteklenen sahne şovu ile dikkat çeken Kenan Doğulu, temposu her dakika biraz daha artan sahne performansıyla 2,5 saat boyunca dinleyicilere coşkulu anlar yaşattı.
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Konser sonunda Bursalı hayranlarının yoğun isteği üzerine tekrar sahneye dönerek Pamuk ve Yüzsüz Yüreksiz şarkılarını tekrar seslendiren Doğulu, sahneden alkışlar arasında indi.
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Öte yandan Konser bitiminde Kenan Doğulu’nun fanları etkinlik alanın arka kapısında bekleyerek "Kenan Abi sen bizim her şeyimizsin” tezahüratları ile ünlü sanatçının kulisten çıkmasını bekledi. Kulisten çıkarak aracına yönelen başarılı popçu daha sonra kendisini tezahüratlar eşliğinde bekleyen hayranlarını fark ederek aracından inip, kapıda bekleyen sevenleriyle kucaklaşıp bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.