Kenan Doğulu'dan Hollywood filmi gibi klip

Kenan Doğulu, son stüdyo albümü Vay Be'nin beşinci klibini Boğazımdan Geçmiyor şarkısına çekti. Bugünden itibaren tüm müzik kanallarında ve dijital platformlarda yayına giren klip, Hollywood filmlerine benzetildi.

09.04.2021 - 11:31

Kenan Doğulu'dan Hollywood filmi gibi klip - 1
Kenan Doğulu'nun Volkswagen’in katkılarıyla hazırlanan ve Kaan Ran Özsoy’un yönetmenliğini üstlendiği Boğazımdan Geçmiyor klibi, sanatçı için daha önce çekilen ve Ida Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, Dön Gel ve Sorma parçalarının animasyon kliplerinin devamı niteliğini de taşıyor.
Kenan Doğulu'dan Hollywood filmi gibi klip - 2
Kliplerde 3D animasyon teknolojilerinin kullanımına öncülük yapan ve yurt dışında da ödüller almış olan ilk iki projenin aksine, Boğazımdan Geçmiyor klibinde Kenan Doğulu karşımıza oyuncu olarak çıkıyor.
Kenan Doğulu'dan Hollywood filmi gibi klip - 3
Klip, Tokyo'da, yakın gelecekte ve cyberpunk bir dünyada geçiyor. Sanatçının duygularını, yalnızlık hissini destekleyecek şekilde tasarlanmış distopik bir atmosfer ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan proje, alışılmış klip kültürünün dışında bir sinematografik zenginlikle dikkatleri üzerine çekiyor.
Kenan Doğulu'dan Hollywood filmi gibi klip - 4

Klip, uzun zamandır ayrı kaldığı ve nerede olduğunu bilmediği kız arkadaşı ile ilgili gizemli bir mesaj alan sanatçının, bu mesajın sonunda gördüğü bir sembolün etkisi ile kız arkadaşını bulmayı planladığı bölgelere doğru yola çıkması ile başlıyor. Arayışı istediği gibi gitmezken yolda karşılaştığı diğer sembollerin aslında kendisini farklı bir oyuna dahil ettiğini fark ederek şehirde dolaşması ile devam ediyor. Klipte verilen mesajlar izleyiciyi runik harflerin gizemli dünyasına çekerken sembollerin anlamları klibin içerisinde açıklanmıyor ve izleyicinin sanatçının geçirdiği süreci çözmesi bekleniyor.

Kenan Doğulu'dan Hollywood filmi gibi klip - 5

Sözleri ve bestesi Kenan Doğulu'ya, düzenlemesi Ozan Doğulu'ya ait olan şarkının klip yönetmenliğini yapan Kaan Ran Özsoy aynı zamanda konsept tasarımlarını ve CGI sahnelerini de hazırladı. Tamamen green screen’de çekilen klibin yapımcılığı İlkay Akartuna ve post prodüksiyon yönetimini Eda Semiz üstlenirken, Kenan Doğulu’nun kostümü Merve Kırşan tarafından tasarlandı. 

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