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'Keşke gerçek hayatta da olsa' dedirten film icatları

Beyaz perdenin bizlere tanıttığı, keşke gerçek hayatta da olsa dediğimiz, kimisinin hayatımızı kolaylaştıracağına inandığımız, kimisine de sadece meraktan sahip olmak istediğimiz film icatlarından bazılarını sizler için seçtik.

  • 1

    Kahvaltı yapma makinesi

    Kahvaltı yapma makinesi
    Beyaz perdenin bizlere tanıttığı, keşke gerçek hayatta da olsa dediğimiz, kimisinin hayatımızı kolaylaştıracağına inandığımız, kimisine de sadece meraktan sahip olmak istediğimiz film icatlarından bazılarını, sizler için seçtik.
    Pee-Wee's Big Adventure (1985)
  • 2

    Zaman makinesi DeLorean

    Zaman makinesi DeLorean
    Back to the Future (1985)
  • 3

    Işın kılıcı

    Işın kılıcı
    Star Wars (1977)
  • 4

    Uçan taksi

    Uçan taksi
    The Fifth Element (1997)
  • 5

    Robot Wall-E

    Robot Wall-E
    Wall-E (2008)
  • 6

    Hızlı öğrenme

    Hızlı öğrenme
    The Matrix (1999)
  • 7

    Havada giden kaykay

    Havada giden kaykay
    Back To The Future Part II (1989)
  • 8

    Yüz değiştirme teknolojisi

    Yüz değiştirme teknolojisi
    Face/Off (1997)
  • 9

    NZT hapları

    NZT hapları
    Bu haplar ile beyninizin tamamını kullanabiliyorsunuz.
    Limitless (2011)
  • 10

    Pasif rüya makinesi

    Pasif rüya makinesi
    Inception (2010)
  • 11

    Işınlanma makinesi

    Işınlanma makinesi
    Star Terk: The Movie (1979)
  • 12

    Küçültme makinesi

    Küçültme makinesi
    Honey, I Shrunk The Kids (1989)
  • 13

    Her şeyi kontrol edebilen kumanda

    Her şeyi kontrol edebilen kumanda
    Click (2006)
  • 14

    Kıyafet seçici

    Kıyafet seçici
    Clueless (1995)
  • 15

    Hafızadan anıları silen makine

    Hafızadan anıları silen makine
    Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
  • 16

    Hafızaya anı yerleştiren makine

    Hafızaya anı yerleştiren makine
    Total Recall (1990)
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