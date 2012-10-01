'Keşke gerçek hayatta da olsa' dedirten film icatları
Beyaz perdenin bizlere tanıttığı, keşke gerçek hayatta da olsa dediğimiz, kimisinin hayatımızı kolaylaştıracağına inandığımız, kimisine de sadece meraktan sahip olmak istediğimiz film icatlarından bazılarını sizler için seçtik.
1
Kahvaltı yapma makinesi
Beyaz perdenin bizlere tanıttığı, keşke gerçek hayatta da olsa dediğimiz, kimisinin hayatımızı kolaylaştıracağına inandığımız, kimisine de sadece meraktan sahip olmak istediğimiz film icatlarından bazılarını, sizler için seçtik. Pee-Wee's Big Adventure (1985)
2
Zaman makinesi DeLorean
Back to the Future (1985)
3
Işın kılıcı
Star Wars (1977)
4
Uçan taksi
The Fifth Element (1997)
5
Robot Wall-E
Wall-E (2008)
6
Hızlı öğrenme
The Matrix (1999)
7
Havada giden kaykay
Back To The Future Part II (1989)
8
Yüz değiştirme teknolojisi
Face/Off (1997)
9
NZT hapları
Bu haplar ile beyninizin tamamını kullanabiliyorsunuz. Limitless (2011)