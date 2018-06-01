Kevin Durant dizisi geliyor: Swagger (Oyunculuğa geçiş yapan NBA basketbolcuları)
ntv.com.tr
Apple, yıldız basketbolcu Kevin Durant’in hayatını işleyen Swagger dizisine ilk sezon onayını verdi. Hazırlık aşamasındaki dizi, Durant’in basketbol oynamaya başladığı ilk yılları ekrana taşıyacak. İşte basketbolla olduğu kadar rol aldıkları filmlerle de adlarını hafızalara kazıyan ünlü NBA oyuncuları...
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1NBA tarihinin en başarılı oyuncularından biri olan; son olarak NBA’in En Değerli Oyuncu ödülüne layık görülen, iki altın Olimpiyat madalyalı
Kevin Durant'ın hayatını anlatan dizi geliyor...
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2Apple projesi olan Swagger, Durant’in hikayesi üzerinden ABD’de basketbol sektörünün işleyişini ekrana taşıyacak; sporun oyuncular, koçlar ve aileler üzerindeki etkilerini irdeleyecek. Dizinin senaryosu, yönetmenliği ve showrunner koltuğu Reggie Rock Bythewood’a emanet edildi.
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3Büyük yeteneklere saygı duruşu olarak sinema alanında da kabiliyetlerini sergileyen basketbolcuları hatırlayalım.
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4
MICHAEL JORDAN
Space Jam (1996)
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SHAQUILLE O’NEAL
Blue Chips (1994), Kazaam (1996), Scary Movie 4 (2006), Grown Ups 2 (2013), Blended (2014)
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KERİM ABDUL CABBAR
Game of Death (1978), Airplane! (1980)
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WILT CHAMBERLAIN
Conan the Destroyer (1984), Any Given Sunday (1999)
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LEBRON JAMES
Trainwreck (2015)
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DENNIS RODMAN
Double Team (1997)
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RAY ALLEN
He Got Game (1998)
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KEVIN DURANT
Thunderstruck (2012)
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RICK FOX
Blue Chips (1994), Eddie (1996), He Got Game (1998), Holes (2003)
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DIRK NOWITZKI
Like Mike (2002)