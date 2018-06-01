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Kevin Durant dizisi geliyor: Swagger (Oyunculuğa geçiş yapan NBA basketbolcuları)

ntv.com.tr

Apple, yıldız basketbolcu Kevin Durant’in hayatını işleyen Swagger dizisine ilk sezon onayını verdi. Hazırlık aşamasındaki dizi, Durant’in basketbol oynamaya başladığı ilk yılları ekrana taşıyacak. İşte basketbolla olduğu kadar rol aldıkları filmlerle de adlarını hafızalara kazıyan ünlü NBA oyuncuları...

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    NBA tarihinin en başarılı oyuncularından biri olan; son olarak NBA’in En Değerli Oyuncu ödülüne layık görülen, iki altın Olimpiyat madalyalı
    Kevin Durant'ın hayatını anlatan dizi geliyor...
  • 2

    Apple projesi olan Swagger, Durant’in hikayesi üzerinden ABD’de basketbol sektörünün işleyişini ekrana taşıyacak; sporun oyuncular, koçlar ve aileler üzerindeki etkilerini irdeleyecek. Dizinin senaryosu, yönetmenliği ve showrunner koltuğu Reggie Rock Bythewood’a emanet edildi.

  • 3

    Büyük yeteneklere saygı duruşu olarak sinema alanında da kabiliyetlerini sergileyen basketbolcuları hatırlayalım.
  • 4

    MICHAEL JORDAN

    MICHAEL JORDAN

    Space Jam (1996)

  • 5

    SHAQUILLE O’NEAL

    SHAQUILLE O’NEAL

    Blue Chips (1994), Kazaam (1996), Scary Movie 4 (2006), Grown Ups 2 (2013), Blended (2014)

  • 6

    KERİM ABDUL CABBAR

    KERİM ABDUL CABBAR

    Game of Death (1978), Airplane! (1980)

  • 7

    WILT CHAMBERLAIN

    WILT CHAMBERLAIN

    Conan the Destroyer (1984), Any Given Sunday (1999)

  • 8

    LEBRON JAMES

    LEBRON JAMES

    Trainwreck (2015)

  • 9

    DENNIS RODMAN

    DENNIS RODMAN

    Double Team (1997)

  • 10

    RAY ALLEN

    RAY ALLEN

    He Got Game (1998)

  • 11

    KEVIN DURANT

    KEVIN DURANT

    Thunderstruck (2012)

  • 12

    RICK FOX

    RICK FOX

    Blue Chips (1994), Eddie (1996), He Got Game (1998), Holes (2003)

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    DIRK NOWITZKI

    DIRK NOWITZKI

    Like Mike (2002)

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