Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak

Kırklareli'nde Aşağıpınar arkeolojik kazılarında elde edilen bulgular, ören yerindeki "zaman tüneli" ile açık hava müzesinde gelecek kuşaklara aktarılacak.

Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 17:44

Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 1

Asilbeyli köyü yolunda, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında 1993 yılında başlatılan çalışmalar bu yıl sona erdi. Çalışmalarda, Anadolu'dan Trakya'ya tarım ve köy yaşantısını getiren, bölgenin en eski çiftçi toplumlarının izleri ortaya çıkarıldı.

Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 2

Kazılarda elde edilen bulguların tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve IPA  Sınır Ötesi iş birliği programından sağlanan 2 milyon 600 bin liralık bütçe ile "Açık Hava Müzesi ve Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi" çalışmaları başlatıldı.

Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 3

Proje kapsamında bölgede ziyaretçi karşılama merkezi ile ahşaptan "zaman tüneli" hazırlandı.

Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 4

Kaba inşaat çalışması tamamlanan "zaman tüneli"nde, kazılarda elde edilen bulgular sergilenecek.

Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 5

Açık hava müzesine ise bölgede köy yaşamını anlatan insan, hayvan, araç ve gereçlerden oluşan maketler yerleştirildi.

Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 6

Bölgede aynı zamanda 2 samanlıkta da köy yaşamı tanıtılıyor. Projenin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 7

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, proje ile M.Ö 6 binli yıllardaki köy yaşamının geleceğe aktarılacağını söyledi.

Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 8

Trakya'nın tarihi açısında Kırklareli'nin büyük öneme sahip olduğunu belirten Şen, Profesör Dr. Özdoğan'ın 28 yıllık çalışması ile Anadolu'dan Trakya'ya tarım ve köy yaşantısını getiren, bölgenin en eski çiftçi toplumlarının izlerinin ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 9

Kazı çalışmalarında çıkan eserlerin köy toplumunun ve köy insanının geçmişteki yaşam biçimi anlamında ip uçları verdiğini anlatan Şen, "Aşağıpınar, insanlığın ortak kültür mirası, köy yerleşim yeri, köy toplumunun ilk örneği diyebiliriz. Anadolu'dan gelen köy yerleşim toplumunun burada belirli bir dönem devam ettikten sonra Avrupa'ya ve farklı bölgelere taşındığını biliyoruz" dedi.

Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 10
İşte diğer kareler...
Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 11
Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 12
Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 13
Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 14
Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 15
Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 16
Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 17
Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak - 18

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