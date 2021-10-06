Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak

Kazılarda elde edilen bulguların tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve IPA Sınır Ötesi iş birliği programından sağlanan 2 milyon 600 bin liralık bütçe ile "Açık Hava Müzesi ve Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi" çalışmaları başlatıldı.