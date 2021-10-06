Kırklareli'nde Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı 'zaman tüneli' ve açık hava müzesinde tanıtılacak

Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 17:44
Asilbeyli köyü yolunda, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında 1993 yılında başlatılan çalışmalar bu yıl sona erdi. Çalışmalarda, Anadolu'dan Trakya'ya tarım ve köy yaşantısını getiren, bölgenin en eski çiftçi toplumlarının izleri ortaya çıkarıldı.
Kazılarda elde edilen bulguların tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve IPA Sınır Ötesi iş birliği programından sağlanan 2 milyon 600 bin liralık bütçe ile "Açık Hava Müzesi ve Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi" çalışmaları başlatıldı.
Proje kapsamında bölgede ziyaretçi karşılama merkezi ile ahşaptan "zaman tüneli" hazırlandı.
Kaba inşaat çalışması tamamlanan "zaman tüneli"nde, kazılarda elde edilen bulgular sergilenecek.
Açık hava müzesine ise bölgede köy yaşamını anlatan insan, hayvan, araç ve gereçlerden oluşan maketler yerleştirildi.
Bölgede aynı zamanda 2 samanlıkta da köy yaşamı tanıtılıyor. Projenin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.
Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, proje ile M.Ö 6 binli yıllardaki köy yaşamının geleceğe aktarılacağını söyledi.
Trakya'nın tarihi açısında Kırklareli'nin büyük öneme sahip olduğunu belirten Şen, Profesör Dr. Özdoğan'ın 28 yıllık çalışması ile Anadolu'dan Trakya'ya tarım ve köy yaşantısını getiren, bölgenin en eski çiftçi toplumlarının izlerinin ortaya çıkarıldığını ifade etti.
Kazı çalışmalarında çıkan eserlerin köy toplumunun ve köy insanının geçmişteki yaşam biçimi anlamında ip uçları verdiğini anlatan Şen, "Aşağıpınar, insanlığın ortak kültür mirası, köy yerleşim yeri, köy toplumunun ilk örneği diyebiliriz. Anadolu'dan gelen köy yerleşim toplumunun burada belirli bir dönem devam ettikten sonra Avrupa'ya ve farklı bölgelere taşındığını biliyoruz" dedi.