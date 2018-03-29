Kıvanç Tatlıtuğ horoz dövüşçüsü olacak (Organize İşler 2)
Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler'in ikincisi için hazırlıklar devam ediyor. Seyirciyi farklı karakterlerle şaşırtmayı seven Kıvanç Tatlıtuğ filmin sürprizlerinden olacak.
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Organize İşler’in yeniden çekilmesi planlanan ikinci filminde Kıvanç Tatlıtuğ, horoz dövüşçüsü rolüyle seyirciyi ters köşeye yatıracak.
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HT Magazin'den Bülent İpek'in haberine göre, replikleri sinema tarihimizin en akılda kalan filmlerinden Yılmaz Erdoğan imzalı ‘Organize İşler’in ikincisi çekilecek.
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Hazırlıkları aylardır devam eden bu büyük film projesi, bir çok ünlü ismi buluşturacak.
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Projenin sürprizlerinden biri de seyircisini farklı karakterlerle şaşırtmayı seven Kıvanç Tatlıtuğ.
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Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası’nda başrol oynayan Tatlıtuğ, usta sinemacıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Erdoğan’ın oyuncu için planladığı karakter ise horoz dövüşçüsü. Tatlıtuğ, projenin hazırlık sürecinin tamamlanıp çekimlerin başlamasını bekliyor.
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İlkinde Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Özgü Namal gibi birçok yıldız ismin oynadığı ‘Organize İşler’in ikincisinde de yıldızların buluşacağı konuşuluyor.